فرق الفورمولا واحد تتكلم حول إيجابيات التعديلات على حلبة سنغافورة

بسبب أعمال البناء، فإن المنعطفات الأربعة القائمة تقريباً قُرب نهاية اللفة والتي تؤدي إلى المسار تحت المدرج، قد تمت إزالتها لنسخة هذا العام.

وسيتم تعويضها بمقطع جديد وطويل الذي يتجه من المنعطف الأيسر الخفيف (15) حتى المنعطف الأيمن الذي كان سابقاً المنعطف رقم 20، لكنه بات الآن رقم 16.

وإضافة لتقصير زمن اللفة، فإن التغييرات هذه قللت من الضغط على المكابح ما سيساعد السائقين في إدارة إطاراتهم لفترات أطول.

حيث قال توم ماكولو مدير قسم الأداء لدى أستون مارتن في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن المسار سيصبح أسهل على الإطارات لأن جميع مناطق الكبح والتآكل باتت أكثر سهولة".

وأكمل: "عادة، ما يحصل أنه وعند نهاية اللفة (مع المسار السابق)، وبسبب عدم وجود مناطق سهلة على الإطارات وخاصة الخلفية، فإن درجات حرارتها ترتفع".

وتابع: "الشكل الجديد سيسمح بتبريد الإطارات بعض الشيء. وذلك سيسهّل من عمل السائقين لناحية الإطارات".

وأردف: "لكن ما زال علينا استعمال إعدادات مرتفعة الارتكازية على الحلبة وهذا لن يتغير كثيراً".

أما دايف روبسون رئيس قسم الأداء لدى ويليامز، فأشار إلى أن التعديلات على المسار لن تضر بالسيارة، والتي لطالما كانت متناسبة مع الحلبات عالية السرعة.

فقال: "ربما ستساعدنا هذه التغييرات، فقد تمت إزالة المنعطفات الأربعة تلك. وربما سيكون ذلك مفيداً".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك سيغير من طبيعة الحلبة كثيراً. لكن ليس لناحية الارتكازية، بل لنواحي الكبح وهو ما كان صعباً هنا".

ستتجه السيارات صوب المنعطف 16 الجديد في قبل الانعطاف يميناً للقيادة بسرعة صوب المنعطف 17

من جهته، أوضح إستيبان أوكون سائق ألبين أن المنعطف الجديد رقم 16 قد يمنح فرصاً للتجاوز.

فقال: "إنها أخبار رائعة حقاً. إن هذه التغييرات على مسار لا أستمتع به عادة، تعتبر أخباراً جيدة جداً".

وأكمل: "آمل أن يسمح لنا بالتجاوزات، والتي كانت مستحيلة في السابق. أنا واثق أن هذه التعديلات ستغير الكثير من الأمور".

نظرة على المقطع الجديد

القسم المعدل من الحلبة