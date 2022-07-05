فرق الفورمولا واحد بصدد مجابهة تدخّل "فيا" في مسألة الارتدادات

قُبيل جائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ، ستجتمع إداراة الفورمولا واحد و"فيا" لمناقشة عددٍ من المواضيع الساخنة التي تحتاج لاتّخاذ قرارات بشأنها.

إذ أنه وإلى جانب تأثير التضخم العالمي الحالي على سقف النفقات في البطولة وآخر التحديثات بشأن قوانين المحرك لموسم 2026، فقد بات جليًا بأن النقاشات ستتضمّن كذلك الحديث عن تدخّل "فيا" في مسألة الارتدادات.

ومن المعلوم بأن هنالك استياء من عدد من الفرق حيال مقاربة الكيان الحاكم في تلك المسألة، حيث تمّ إلى الآن إرسال توجهين تقنيين إلى الفرق في ذلك الشأن.

وتجادل هذه الفرق بأنه لا حاجة لتدخّل "فيا" في مسألة ارتدادات السيارات. علاوة على ذلك، فإنها مستاءة كذلك من حجم تدخّل الكيان الحاكم في كيفية ضبط الفرق لإعدادات سياراتها في الوقت الذي لطالما تمحورت فيه الرياضة حول استخلاص الأداء الأقصى.

حيث علّق أحد مدراء الفرق قائلًا: "ماذا ستكون الخطوة التالية؟ مقياس للمسار المبلل يجبرنا على الانتقال من الإطارات الملساء إلى إنترميديت عندما تسقط كمية محددة من الأمطار؟".

فيما يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه من المهم الحديث بشفافية تامة عن كامل الوضع المتعلق بتدخل "فيا" في مسألة الارتدادات.

فقال: "أعتقد بأن تلك العملية هي ما يجب أن نناقشه. لا ينبغي أن تفعّل التوجيهات التقنية تغييرات في القوانين، هنالك نظام حاكم وعملية منتظمة لتلك التغييرات. لذلك نحن بحاجة للحديث باستفاضة في السبب الحقيقي لذلك (إصدار تلك التوجيهات)".

وأضاف: "لم يبد بأن هنالك الكثير من الارتدادات في هذا السباق (سيلفرستون). وعليه فإن الفرق تجد حلولًا للمشكلة. لذلك لا أرى بأن هنالك حاجة للتدخّل عبر توجيه تقني".

حتى مرسيدس التي عانت بشكل سيء للغاية من الارتدادات قد صرحت بأنها كانت لتخرق مقياس تذبذب الارتدادات إذا كان موجودًا لجولة باكو، حيث أنها كذلك ليست واثقة من الحاجة للتدخّل أكثر من اللازم من قِبَل "فيا".

وبالتطرّق إلى الأرضيات المرنة، فيعتقد هورنر بأن الكيان الحاكم لا يمكنه ببساطة التدخّل في القوانين على إثر إيجاد الفرق لتأويلات ذكية للقوانين.

حيث قال: "على القوانين أن تكون أبيض وأسود. وإلا أعتقد أننا سننتهي مع موسوعات معقدة للغاية في بعض الأحيان. وليس هنالك كذلك ما يعرف بنيّة القوانين. لذلك أعتقد بأن اجتماع اللجنة سيشهد العديد من الأمور لمناقشتها وربما الساعتان لن تكونا كافيتين".