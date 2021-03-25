فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين

كما سبق وكشف لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فقد تمّ الاتّفاق بين الفرق على العديد من جوانب الجدل المحيطة بفكرة اعتماد سباق قصير يوم السبت في ثلاث جولات من هذا الموسم.

مع ذلك، فإنّ عاملًا ما تزال الفرق منقسمة عليه هو التعويض الذي ستحصل عليه الفرق إثر التكلفة الإضافية المحتملة جرّاء تلك السباقات.

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ويتمثّل أحد أكبر المخاوف في الضرر الإضافي الذي قد يرتبط بالتسابق خلال هذا الحدث، بما في ذلك احتمالية انكسار المزيد من الأجنحة الأمامية إثر حوادث اللفة الأولى.

وبينما من المعلوم أنّ الفورمولا واحد قد عرضت على الفرق دفعة مالية ترى بأنّها ستغطي أيّة تكلفة إضافية، إلّا أنّ بعض الفرق ذات الإنفاق الكبير تضغط من أجل زيادة أكبر بكثير في ذلك التعويض.

وتشير مصادر إلى أنّ هذه الفرق تريد ما يصل إلى ثلاثة أضعاف تلك القيمة المعروضة - ما قد يصل إلى حوالي مليون دولار إضافي - مع زيادة سقف النفقات الجديد كذلك إثر هذا المبلغ.

مع ذلك، لم يلق ذلك الطلب ترحيبًا واسعًا، حيث أنّ هنالك مخاوف من أنّ بعض الفرق الأصغر قد تستغل ذلك الهامش الإضافي في الميزانية لتعزيز الإنفاق في الأداء.

لذلك وفي ظل عدم التوصل لاتفاق في تلك المسألة، فإنّ رؤساء الفورمولا واحد، بما فيهم الرئيس التنفيذي ستيفانو دومينيكالي، سيعقدون محادثات مع الفرق على هامش جائزة البحرين الكبرى من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف.

وإذا ما تم بلوغ تقدّم كافٍ، والتوصل إلى موافقة بالإجماع بين غالبية الفرق، عندها قد تعمد الفورمولا واحد إلى وضع مقترح السباق القصير إلى التصويت خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وفي حال تمّ المُضي قُدمًا مع هذه الفكرة، فسيتم اختبار ذلك المقترح خلال ثلاث جولات هذا العام، ضمن جوائز بريطانيا، إيطاليا والبرازيل الكبرى.

ووفق الخطة الموضوعة، فإنّ حصّة التصفيات الاعتيادية ستُقام يوم الجمعة في نهاية أسبوع الجائزة، مع سباقٍ بطول 100 كلم يُقام يوم السبت ليُحدد شبكة انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد.

ومن المتوقّع أن يوفّر السباق القصير عددًا صغيرًا من النقاط كذلك، مع ثلاث نقاط للفائز، اثنتين للوصيف ونقطة لصاحب المركز الثالث.