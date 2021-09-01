تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مكلارين: طريقة نوريس في العمل "مثالٌ يحتذى" لكامل أفراد الفريق التالي / راسل: دي فريز "المدهش" يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد
فورمولا 1 أخبار

فرق الفورمولا واحد بصدد الحصول على 1.2 مليون دولار أمريكي ضمن سقف النفقات

تتجه الفورمولا واحد لإضافة 1.2 مليون دولار أمريكي لسقف النفقات، وذلك بعد إلغاء جائزة اليابان الكبرى، مع تعديل يرفع السقف الأقصى للنفقات في 2021.

فرق الفورمولا واحد بصدد الحصول على 1.2 مليون دولار أمريكي ضمن سقف النفقات

العواقب المتواصلة لجائحة كورونا العالمية، تركت البطولة في موقع صعب اضطرها لتوخّي المرونة في تعديل روزنامة الموسم الجاري.

وتمّ إلغاء جولات مثل الصين، كندا، سنغافورة وأستراليا بسبب قوانين السفر الحالية والتي تجعل من المستحيل إقامتها، حيث عمل مسؤولو البطولة على إيجاد بدائل.

واستضافت إيمولا الجولة الثانية لهذا الموسم، بينما أقيم سباق ثانٍ في النمسا شهر يوليو/تموز، بينما تم التخلي عن تركيا ومن ثم إعادتها، بينما تتجه الفورمولا واحد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني في قطر أو البحرين.

لكن، وبعد قرار السلطات اليابانية بعدم استضافة السباق في سوزوكا، تقبلت البطولة عدم إمكانية وجود بديل، ما يعني انخفاض عدد السباقات الإجمالي إلى 22 بدلاً من 23.

هذه التغييرات تفعّل بنداً في قوانين سقف النفقات، مفاده أن الفرق ستحصل على معدل الإنفاق المسموح لبعض الجولات، حتى وإن لم تتم إقامتها، والفرق لن تضطر لصرف الأموال نظراً لأنّ تلك الجولات قد شطبت من الروزنامة.

في هذا الموسم، يتراوح سقف النفقات بحدود 145 مليون دولار أمريكي، وبالرغم من بعض الاستثناءات مثل تكاليف التسويق، مرتبات السائقين تطوير المحرك والسفر.

وهذا الرقم يتناسب مع روزنامة من 21 سباقاً للموسم الواحد، وتنص الفقرة 2.3 من القوانين التقنية، على أن الفرق يمكنها إنفاق 1.2 مليون دولار أمريكي لكل جولة تُضاف إلى ذلك العدد.

وذلك يعني أن حد الإنفاق الأقصى لموسم 2021 الذي كان من المفترض أن يضم 23 سباقاً، يبلغ 147.4 مليون دولار أمريكي

لكن، وبفضل القوانين المتعلقة بإلغاء الجولات، حصلت الفرق على بعض المساحة الإضافية للإنفاق نظراً لانخفاض عدد الجولات الإجمالي.

وبالتالي بسبب إلغاء جولة اليابان، وقبل أكثر من ثلاثة أشهر على إقامتها، فإن ذلك يعني حصول الفرق على إمكانية الاستفادة من 1.2 مليون دولار أمريكي من دون تجاوز سقف النفقات.

والإلغاء المتأخر لجولتي الصين وكندا، علاوة على إضافة جولات إيمولا، تركيا وستيريا، وإمكانية إضافة قطر، يعني أن سقف النفقات - وفق القوانين - سيرتفع وقد يصل إلى 149.8 مليون دولار أمريكي لموسم من 22 سباقاً.

اقرأ أيضاً:

وبينما يبدو أن الفارق عن السقف الأولي 145 - مليون دولار أمريكي - قد لا يؤثر على أغلب الفرق، لكن الفرق الكبيرة مثل ريد بُل، فيراري ومرسيدس، دائماً ما تعمل على الحدود القصوى لما هو مسموح. وبالتالي فإن هذا سيكون كسباً مرحّباً به بالنسبة لها.

إذ دفعت صعوبات العمل ضمن سقف النفقات، هذه الفرق إلى المطالبة بتعويضات جراء الحوادث التي عانت منها، خاصة تلك التي لم يكن لها يدٌ بها.

فقد صرّحت ريد بُل أن حادثة ماكس فيرشتابن في بريطانيا كلّفت 1.8 مليون دولار أمريكي لإصلاح الأضرار، بينما وصلت تكاليف أضرار فيراري إلى 3 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول للموسم.

أما أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين فيرى أن هذه الحوادث جزء من الفورمولا واحد ومجرد حظ عاثر، ولا ضرورة لاتخاذ أية إجراءات إضافية فيما يتعلق بتكاليف الإصلاح وسقف النفقات.

فقال: "في النهاية، أعتقد بأننا خضنا نقاشات مطوّلة عندما تم تقديم سقف النفقات، ولم نسمع مطلقًا أيّ من هؤلاء يتحدث عن سقف النفقات وكأنه سقف نفقات بلا حوادث على سبيل المثال. ذلك ببساطة جزء من التحدي الذي نخوضه في البطولة".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
مكلارين: طريقة نوريس في العمل "مثالٌ يحتذى" لكامل أفراد الفريق

المقال السابق

مكلارين: طريقة نوريس في العمل "مثالٌ يحتذى" لكامل أفراد الفريق

المقال التالي

راسل: دي فريز "المدهش" يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد

راسل: دي فريز "المدهش" يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يودّ رؤية إقامة سباق "مجاني" في بلجيكا للمشجّعين

1 س
2
فورمولا 1

فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر

22 س
3
فورمولا 1

راسل: دي فريز "المدهش" يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد

1 س
4
فورمولا 1

أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى

21 س
5
فورمولا 1

نوريس في حيرة من أمره حيال منح النقاط لجائزة بلجيكا الكبرى

أحدث الأخبار
هاميلتون يودّ رؤية إقامة سباق "مجاني" في بلجيكا للمشجّعين
فورمولا 1

هاميلتون يودّ رؤية إقامة سباق "مجاني" في بلجيكا للمشجّعين

1 س
راسل: دي فريز "المدهش" يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد
فورمولا 1

راسل: دي فريز "المدهش" يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد

1 س
فرق الفورمولا واحد بصدد الحصول على 1.2 مليون دولار أمريكي ضمن سقف النفقات
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد بصدد الحصول على 1.2 مليون دولار أمريكي ضمن سقف النفقات

3 س
مكلارين: طريقة نوريس في العمل "مثالٌ يحتذى" لكامل أفراد الفريق
فورمولا 1

مكلارين: طريقة نوريس في العمل "مثالٌ يحتذى" لكامل أفراد الفريق

5 س
أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى

21 س
أحدث ملفات الفيديو
دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يودّ رؤية إقامة سباق "مجاني" في بلجيكا للمشجّعين
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يودّ رؤية إقامة سباق "مجاني" في بلجيكا للمشجّعين

فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر

راسل: دي فريز "المدهش" يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: دي فريز "المدهش" يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد

أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى

نوريس في حيرة من أمره حيال منح النقاط لجائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس في حيرة من أمره حيال منح النقاط لجائزة بلجيكا الكبرى

قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد!
فورمولا 1 فورمولا 1

قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد!

فرق الفورمولا واحد بصدد الحصول على 1.2 مليون دولار أمريكي ضمن سقف النفقات
فورمولا 1 فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد بصدد الحصول على 1.2 مليون دولار أمريكي ضمن سقف النفقات

تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا

أحدث الأخبار

هاميلتون يودّ رؤية إقامة سباق "مجاني" في بلجيكا للمشجّعين
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يودّ رؤية إقامة سباق "مجاني" في بلجيكا للمشجّعين

راسل: دي فريز "المدهش" يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: دي فريز "المدهش" يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد

فرق الفورمولا واحد بصدد الحصول على 1.2 مليون دولار أمريكي ضمن سقف النفقات
فورمولا 1 فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد بصدد الحصول على 1.2 مليون دولار أمريكي ضمن سقف النفقات

مكلارين: طريقة نوريس في العمل "مثالٌ يحتذى" لكامل أفراد الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين: طريقة نوريس في العمل "مثالٌ يحتذى" لكامل أفراد الفريق

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.