فرق الفورمولا واحد باتت ملزمة باختبار الإطارات الجديدة خلال جولات الفورمولا واحد

تأتي هذه الخطوة بعد قرار استعمال إطارات 2019 لموسم 2020 المعلق حتى الآن بسبب فيروس "كورونا"، وذلك بعد تصويت فرق البطولة على عدم رغبتها استعمال الإطارات بخصائص 2020 التي كانت بيريللي تطوّرها.

أدى ذلك إلى تصاعد المخاوف حيال أداء الإطارات بمواصفات 2019 طوال مجريات عطل نهاية الأسبوع، خاصة بالنظر إلى ارتفاع مستويات الارتكازية ما يعني مزيداً من الحمل على تلك الإطارات.

وقدمت "فيا" مجموعة قوانين جديدة تتعلق بالقسم الخلفي لأرضية السيارات في 2021، ضمن السعي لمحاولة الحدّ من مستويات الارتكازية تلك.

وبالرغم من أن "فيا" تبدو واثقة من أن الإطارات الحالية ستكون قادرة على إتمام العمل المطلوب حتى نهاية 2021، لكن وكإجراء وقائي أكدت إلزامية التزام الفرق بأية اختبارات إضافية مطلوبة من قبل بيريللي.

وبدلاً من خيار مجموعة إطارات بمواصفات إضافية للطقس الجاف خلال أسبوع السباق، فإن بيريللي باتت تمتلك حالياً خيار جلب المزيد.

وسابقاً، كانت تتوفر الإطارات خلال الحصة الأولى والثانية للتجارب، وكان يتم استعمالها غالباً في وقت مبكر من اليوم قبل أن تصبح ظروف المسار ملائمة.

الآن، فإن نصف الساعة الأخيرة من التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة باتت محجوزة لمثل هذه التجارب، ما يسمح للفرق باستعمالها مع إعدادات قريبة مما ستخوض به التجارب التأهيلية أو السباق.

حيث جاء في القرار:

"سيكون اختبار تلك المواصفات الإضافية إلزامياً لجميع السيارات، ما عدا السيارات التي تعاني من مشاكل غير قابلة للإصلاح".

"يجب أن يتم اختبار المواصفات الإضافية خلال الدقائق الـ 30 الأخيرة من التجارب الحرة الثانية. وسيحدد المزوّد جدول الاختبارات لكل فريق في وقته. كما أن أية تجارب على المسار أو أية فعاليات تجريبية غير محددة من قبل المزوّد، ممنوعة".

"قد لا يتم منح كل فريق نفس الخصائص والمواصفات بالضرورة. مجموع اللفات المطلوبة من كل سيارة خلال فترة الاختبارات ستكون واحدة لجميع السيارات."

وسيتم إعلام الفرق بأية اختبارات إضافية مطلوبة قبل أسبوعين من موعد السباق، بدلاً من أسبوع واحد، كما كان الحال سابقاً.

ولن تكون هناك أية اختبارات خارج أسابيع السباقات في موسم 2020. لكن تم حجز يوم واحد من أجل الناشئين مباشرة بعد جائزة أبوظبي الكبرى. وستكون الفرق قادرة على استعمال سيارتين من أجل تلك الاختبارات، لكن من غير المسموح لها التعديل على السيارات بأي شكل.

يشار إلى أن برنامج إطارات 18 إنشاً الذي كان قد ضُمّن القوانين لهذا الموسم، بما في ذلك اختبارات نهاية الموسم في أبوظبي من قبل سائقي السباقات، قد تم تأجيله إلى 2021. وكما كان سابقاً، فإن الفرق ستستعمل سيارات معدلة لما مجموعه 25 يوماً من الاختبارات، تبدأ بداية شهر فبراير/شباط.