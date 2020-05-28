فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فرق الفورمولا واحد باتت ملزمة باختبار الإطارات الجديدة خلال جولات الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
فرق الفورمولا واحد باتت ملزمة باختبار الإطارات الجديدة خلال جولات الفورمولا واحد
28-05-2020

عدل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في قوانين الفورمولا واحد الرياضية المتعلقة باختبارات إطارات بخصائص "تجريبية" خلال جولات الفورمولا واحد، وذلك بجعل تلك الاختبارات إلزامية.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار استعمال إطارات 2019 لموسم 2020 المعلق حتى الآن بسبب فيروس "كورونا"، وذلك بعد تصويت فرق البطولة على عدم رغبتها استعمال الإطارات بخصائص 2020 التي كانت بيريللي تطوّرها.

أدى ذلك إلى تصاعد المخاوف حيال أداء الإطارات بمواصفات 2019 طوال مجريات عطل نهاية الأسبوع، خاصة بالنظر إلى ارتفاع مستويات الارتكازية ما يعني مزيداً من الحمل على تلك الإطارات.

وقدمت "فيا" مجموعة قوانين جديدة تتعلق بالقسم الخلفي لأرضية السيارات في 2021، ضمن السعي لمحاولة الحدّ من مستويات الارتكازية تلك.

وبالرغم من أن "فيا" تبدو واثقة من أن الإطارات الحالية ستكون قادرة على إتمام العمل المطلوب حتى نهاية 2021، لكن وكإجراء وقائي أكدت إلزامية التزام الفرق بأية اختبارات إضافية مطلوبة من قبل بيريللي.

وبدلاً من خيار مجموعة إطارات بمواصفات إضافية للطقس الجاف خلال أسبوع السباق، فإن بيريللي باتت تمتلك حالياً خيار جلب المزيد.

وسابقاً، كانت تتوفر الإطارات خلال الحصة الأولى والثانية للتجارب، وكان يتم استعمالها غالباً في وقت مبكر من اليوم قبل أن تصبح ظروف المسار ملائمة.

الآن، فإن نصف الساعة الأخيرة من التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة باتت محجوزة لمثل هذه التجارب، ما يسمح للفرق باستعمالها مع إعدادات قريبة مما ستخوض به التجارب التأهيلية أو السباق.

اقرأ أيضاً:

حيث جاء في القرار: 

"سيكون اختبار تلك المواصفات الإضافية إلزامياً لجميع السيارات، ما عدا السيارات التي تعاني من مشاكل غير قابلة للإصلاح".

"يجب أن يتم اختبار المواصفات الإضافية خلال الدقائق الـ 30 الأخيرة من التجارب الحرة الثانية. وسيحدد المزوّد جدول الاختبارات لكل فريق في وقته. كما أن أية تجارب على المسار أو أية فعاليات تجريبية غير محددة من قبل المزوّد، ممنوعة".

"قد لا يتم منح كل فريق نفس الخصائص والمواصفات بالضرورة. مجموع اللفات المطلوبة من كل سيارة خلال فترة الاختبارات ستكون واحدة لجميع السيارات."

وسيتم إعلام الفرق بأية اختبارات إضافية مطلوبة قبل أسبوعين من موعد السباق، بدلاً من أسبوع واحد، كما كان الحال سابقاً.

ولن تكون هناك أية اختبارات خارج أسابيع السباقات في موسم 2020. لكن تم حجز يوم واحد من أجل الناشئين مباشرة بعد جائزة أبوظبي الكبرى. وستكون الفرق قادرة على استعمال سيارتين من أجل تلك الاختبارات، لكن من غير المسموح لها التعديل على السيارات بأي شكل.

يشار إلى أن برنامج إطارات 18 إنشاً الذي كان قد ضُمّن القوانين لهذا الموسم، بما في ذلك اختبارات نهاية الموسم في أبوظبي من قبل سائقي السباقات، قد تم تأجيله إلى 2021. وكما كان سابقاً، فإن الفرق ستستعمل سيارات معدلة لما مجموعه 25 يوماً من الاختبارات، تبدأ بداية شهر فبراير/شباط.

المقال التالي
تعديلات الأرضيّة لإبطاء سيارات الفورمولا واحد في 2021

المقال السابق

تعديلات الأرضيّة لإبطاء سيارات الفورمولا واحد في 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تعديلات الأرضيّة لإبطاء سيارات الفورمولا واحد في 2021

2
فورمولا 1

المُصادقة على سقف النفقات المنخفض وتغييرات أخرى في قوانين الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

مكلارين ستتخلّى عن 1200 موظّف

4
فورمولا 1

مكلارين: أمامنا مهمة "ضخمة ومؤلمة" لبلوغ سقف النفقات الجديد في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

فريق ويليامز واجه مشاكل في ثلاثة محرّكات مرسيدس في التجارب الشتويّة

أحدث ملفات الفيديو

تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021 01:17
فورمولا 1

تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021

عندما التقى كولتارد مع بيرنولدي في موناكو 03:27
فورمولا 1

عندما التقى كولتارد مع بيرنولدي في موناكو

الفائزون أكثر من مرة بسباق جائزة موناكو الكبرى 04:24
فورمولا 1

الفائزون أكثر من مرة بسباق جائزة موناكو الكبرى

لوكلير يكمل تصوير الفيلم المثير للجدل في موناكو 01:01
فورمولا 1

لوكلير يكمل تصوير الفيلم المثير للجدل في موناكو

سلسلة ThinkingForward#: مقابلة مع ماريو إيزولا 34:01
فورمولا 1

سلسلة ThinkingForward#: مقابلة مع ماريو إيزولا

أحدث الأخبار

فرق الفورمولا واحد باتت ملزمة باختبار الإطارات الجديدة خلال جولات الفورمولا واحد
F1

فرق الفورمولا واحد باتت ملزمة باختبار الإطارات الجديدة خلال جولات الفورمولا واحد

تعديلات الأرضيّة لإبطاء سيارات الفورمولا واحد في 2021
F1

تعديلات الأرضيّة لإبطاء سيارات الفورمولا واحد في 2021

مكلارين: أمامنا مهمة "ضخمة ومؤلمة" لبلوغ سقف النفقات الجديد في الفورمولا واحد
F1

مكلارين: أمامنا مهمة "ضخمة ومؤلمة" لبلوغ سقف النفقات الجديد في الفورمولا واحد

رسمياً: تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021 في الفورمولا واحد
F1

رسمياً: تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021 في الفورمولا واحد

المُصادقة على سقف النفقات المنخفض وتغييرات أخرى في قوانين الفورمولا واحد
F1

المُصادقة على سقف النفقات المنخفض وتغييرات أخرى في قوانين الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.