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فرق الفورمولا واحد الجديدة ستكون مطالبة بدفع 200 مليون دولار للفرق المنافسة

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فرق الفورمولا واحد الجديدة ستكون مطالبة بدفع 200 مليون دولار للفرق المنافسة

سيتعيّن على الفرق الجديدة التي ترغب الانضمام إلى منافسات الفورمولا واحد بدءًا من موسم 2021 أن تدفع للفرق المنافسة الحالية ما مجموعه 200 مليون دولار كجزء من "صندوف تراجع حصص الجوائز المالية".

مع مجموعة الاتفاقات التي وقّعت عليها جميع الفرق داخل اتفاقية كونكورد الجديدة، تمّ بذل جهود خاصة من أجل ضمان حماية العوائد الحالية للفرق.

ومع توزيع أكثر عدلًا لمداخيل الحقوق التجارية، برزت مخاوف بأنّ الفرق الجديدة التي قد تدخل منافسات البطولة قد تتسبب في تقليل عوائد الفرق الأكثر قِدمًا عبر دخول منافسات البطولة ببساطة وأخذ حصة من الجوائز المالية من دون المساهمة في نجاح الرياضة بذات قدر الفرق الأخرى.

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وتتمثّل إحدى تبعات ذلك للفرق الحالية في أنّ صندوق الجوائز المالية سينقسم بين 11 أو 12 فريقًا عوضًا عن العشرة الحاليين فقط.

لذلك وفي محاولة لضمان أن تحظى الفرق الحالية بدرجة من الاستقرار فيما يخصّ عوائدها، تمّت الموافقة على أنّ أيّ فريق جديد يرغب الانضمام للبطولة يتوجّب عليه دفع 20 مليون دولار لكل من الفرق العشرة الحالية.

وقال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنّ ذلك الاتفاق لن يضمن فقط جدية كلّ فريق جديد يدخل إلى البطولة، بل سيحمي كذلك قيمة واستمرارية الفرق الحالية، كما برهنت عملية البيع الأخيرة لفريق ويليامز إلى مجموعة دوريلتون كابيتال والتي بلغت قيمتها 180 مليون دولار.

وضمن حديثه على هامش جائزة توسكانا الكبرى، قال براون في ذلك الصّدد: "الهدف من مبلغ الـ 200 مليون دولار هو حماية قيمة واستقرار الفرق الحالية. حيث أنّه وإذا ما كان صحيحًا ما ورد عن مبلغ بيع فريق ويليامز، فإنّ ذلك أقل من المبلغ المطروح هنا، كما أنّك تحصل على أكثر مما ستدفع من إطلاق فريق جديد".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنّه وإذا ما كنت تؤمن بقيمة الامتياز التجاري، ونمو الفورمولا واحد، فإنك ستسترجع الـ 200 مليون دولار ووتبدأ بتحقيق المكاسب في المستقبل. كما أنّ الطريقة التي صيغت بها القوانين تمنح ليبرتي والفرق القدرة على تعديل ذلك الرقم".

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