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فرق الفورمولا واحد أزالت بعض الطلاء عن السيارات بهدف خفض الوزن

يبدو أن فرق الفورمولا واحد اضطرت لتعديل كسوة سياراتها اللونية وإزالة الطلاء هذا الموسم بهدف محاولة الحد من الوزن.

فرق الفورمولا واحد أزالت بعض الطلاء عن السيارات بهدف خفض الوزن

مع إطلاق سيارات الفورمولا واحد 2022 الجديدة، واجهت الفرق تحديات جمّة في محاولة الحفاظ على وزن السيارة ضمن الحدّ الأدنى المسموح.

وبالرغم من أن الحد الأدنى المسموح قد تمت زيادته من 752 كيلوغراماً إلى 795 كيلوغراماً لهذا الموسم، إلا أن أغلبية الفرق لم تكن قادرة على الوصول إلى هذا الهدف.

نتيجة لذلك، ولمنع السعي نحو حربٍ بين الفرق على خفض الوزن، تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى إلى 798 كيلوغراماً مع بداية الموسم.

إلا أن هذا الرقم لم يكن سهلاً كذلك على بعض الفرق. وبالنظر للسيارات المشاركة في جولة البحرين، تبدو الكثير من الأماكن غير مطلية، بل تمّت إزالة الطلاء وبقيت ألياف الكربون من دون طلاء.

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سيارة أستون مارتن 2022

سيارة أستون مارتن 2022

تصوير: جوناثان نوبل

وهذا يتضمن سيارة مكلارين وكذلك سيارة أستون مارتن.

وأوضح أندرو غرين المدير التقني لدى أستون مارتن أنه وبالرغم من التأثير الطفيف لإزالة الطلاء على الوزن الإجمالي، لكن أي كسبٍ في هذا المجال يعتبر أمراً إيجابياً.

فقال: "الوزن يعتبر مشكلة كبيرة، كبيرة للغاية. السيارات باتت أثقل مع القوانين الجديدة، وذلك يشكل تحدياً".

وأكمل: "قمنا بإزالة الطلاء عن بعض الأقسام. أعتقد أننا كسبنا ما مقداره 350 غراماً".

حتى أن فرق الصدارة واجهت تحدياً فيما يتعلق بالوزن. حيث كشفت مرسيدس أن فريقها وكذلك فريق ريد بُل يمتلكان أثقل السيارات وزناً حالياً.

وهذا ما أشار إليه توتو وولف مدير الفريق. مؤكداً أن الوزن يعتبر عاملاً أساسياً في أزمنة اللفات وقد يشكل فارقاً في الأداء بين الفرق.

Lando Norris, McLaren MCL36
Lando Norris, McLaren MCL36
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