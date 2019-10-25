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فرق الطليعة أرادت تأجيل قوانين الفورمولا واحد التقنية حتى 2022

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فرق الطليعة أرادت تأجيل قوانين الفورمولا واحد التقنية حتى 2022
من قبل:
, رئيس التحرير
25-10-2019

أردات الفرق الكبيرة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد تأجيل اعتماد القوانين التقنية الجديدة حتى العام 2022 بغية تحسين الأفكار غير المتطورة والناضجة للغاية، ولكن مع الالتزام بتحديد سقف للنفقات بدءًا من 2021.

اجتمعت الفرق مع مالكي الحقوق وجهات من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس لمواصلة المفاوضات حول التغييرات الشاملة للقوانين لموسم 2021، إذ أعربت بعض الفرق عن مخاوفها من هذه التعديلات كونه لم يتمّ الاتفاق عليها بشكل نهائي قبيل أيام فقط من اعتمادها ونشرها رسميًا نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأوّل الحالي.

وتمّ اقتراح فكرة تأجيل اعتماد القوانين الرياضية والتقنية حتى العام 2022، ولكن مع تحديد سقف للنفقات كما هو مخططًا له لموسم 2021 من خلال إجبار الفرق على عدم إنفاق ما يزيد عن 175 مليون دولار في الموسم الواحد.

وتتمثّل الفكرة وراء ذلك في منع الفرق من إنفاق الكثير من الأموال العام المقبل بغية التحضير لموسم 2021 ما سيُساعد الفرق الصغيرة على إغلاق الفوارق بشكل أسرع. كما أنّ تأجيل هذه القوانين سيُساهم في عقد اجتماعات إضافية من أجل إيجاد أفضل الصيغ الممكنة حيال القوانين التقنية.

ولكن مع ذلك، فإنه تمّ رفض هذا الاقتراح من قبل صانعي القرار في الفورمولا واحد، إذ اعترف مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر بأنّ البطولة أهدرت فرصةً جيدة.

وقال هورنر "كان سيكون من الأفضل لو قمنا باعتماد سقف للنفقات في 2021 وعقد مشاورات أكثر من أجل تطوير القوانين التقنية لموسم 2022".

وأضاف "إنّ مفهوم السيارات مع قوانين 2021 غير ناضح للغاية في الوقت الحالي. ربما كان يتوجب علينا إضافة 12 شهرًا أخرى من أجل تطوير هذا المفهوم واعتماد قوانين ناجحة تعالج بعض المشاكل كوزن السيارات، إذ كان ذلك سيكون أكثر فائدة".

من ناحيته دعم مدير فريق مرسيدس توتو وولف وجهة نظر هورنر قائلاً "كما قال كريستيان، أعتقد بأنّ هذه القوانين ليست ناضجة للغاية. ولكني لا أعتقد بأنه سيتمّ إيقاف اعتمادها. لقد تمّ التوضيح لنا بذلك. سيكون هناك تعديلات وتغييرات في التفاصيل والتفسيرات".

وتابع قائلاً "ولكن على نطاقٍ واسع، فإنها تتحرك قدمًا نحو الأمام".

من جانبٍ آخر، عارض فريقا ويليامز ومكلارين أيّ تأخير إضافي في اعتماد القوانين الجديدة، إذ قال أدرياس سيدل مدير فريق مكلارين "نحن معجبون بما هو مطروحٌ الآن على صعيد الجوانب التقنية والرياضية والمالية".

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الكاتب خضر الراوي

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