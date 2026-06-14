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فرص فوزنا ضئيلة للغاية.. نوريس متشائم من سباق برشلونة

صرّح لاندو نوريس سائق مكلارين، بأنه بعد عطلة نهاية الأسبوع السيئة في موناكو، عاد الفريق إلى المستوى الذي ظهروا به في مونتريـال، لكنهم ببساطة يفتقرون إلى الوتيرة اللازمة لتحقيق الفوز في برشلونة.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

أكّد لاندو نوريس، بعد التجارب التأهيلية لجائزة إسبانيا الكبرى، أن السيارة أظهرت تحسناً، لكنه أوضح أن ذلك كان أقرب إلى العودة إلى المستوى السابق أكثر من كونه تقدماً جديداً.

وبعد الأداء الذي قدمه الفريق في موناكو، أكد السائق البريطاني أنهم عادوا إلى المستوى الذي كانوا عليه في مونتريـال، لكنه أقرّ بأن الفارق بينهم وبين المتصدر لا يزال كبيراً للغاية.

حيث قال: "لست متأكداً مما إذا كان هذا يُعد تقدماً؛ أشعر فقط أننا عدنا إلى المستوى الذي كنا عليه قبل موناكو".

وأكمل: "كانت موناكو جولة صادمة للغاية لدرجة أنها أثّرت سلباً على معنويات الجميع. كما أننا انطلقنا من المركز الثالث في مونتريـال أيضاً، لذا فقد استعدنا مستوانا هناك".

وأردف: "جلبنا معنا بعض القطع وقد ساعدتنا، وإن كان بشكل طفيف؛ والآن حتى أصغر فارق في زمن اللفة يمكن أن يحدد النتيجة".

واسترسل: "نحن مسرورون بأننا خطونا خطوة إلى الأمام وعدنا إلى المسار الصحيح، لكن السيارة غير مثالية على الحلبة: نحن نتقبل ذلك كفريق".

واستكمل: "من الرائع أن نتمكن من التعافي بعد عطلة نهاية أسبوع مخيبة للآمال، لكننا ما زلنا متأخرين بفارق 0.32 ثانية عن قطب الانطلاق الأول، وهذا فارق هائل. لذلك أنا سعيد، لكن ليس بالقدر الكافي".

وأضاف: "في هذه الحلبة، تحتاج إلى تماسك قوي وإحساس جيد بالقسم الخلفي للسيارة كي تستطيع الاعتماد عليه. وهذا بالضبط ما افتقدناه اليوم".

واختتم: "لذلك، فإن فرص الفوز بالنسبة لنا ضئيلة للغاية".

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