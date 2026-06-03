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فرصة "ذهبية" أمام فيراري في موناكو

يرى جوليون بالمر سائق الفورمولا 1 السابق أن فيراري تمتلك "فرصة ذهبية" للفوز بسباق جائزة موناكو الكبرى من موسم 2026 الجاري في الفورمولا 1.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
إحتفالات فريق فيراري

إحتفالات فريق فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

بحسب جوليون بالمر، فإن خصائص سيارة فيراري الحالية تتناسب بشكل مثالي مع شوارع موناكو الضيقة والمتعرجة، ما يجعل الفريق الإيطالي أحد أبرز المرشحين لتحقيق الفوز.

وقد قدمت فيراري أداءً ثابتًا خلال السباقات الخمسة الأولى من موسم 2026، حيث حققت أربعة مراكز على منصة التتويج، كما يحتل الفريق المركز الثاني في بطولة الصانعين. 

ومع ذلك، لم تتمكن القلعة الحمراء حتى الآن من تحقيق أي انتصار خلال الجزء الأول من الموسم.

وتُعد القيود المتعلقة بأداء وحدة الطاقة من أبرز العوامل التي تعيق فيراري على الحلبات التي تتطلب قوة محرك عالية.

وضمن تصريحاته لموقع لوتولاند، قال بالمر: "أعتقد أن فيراري ستفوز بالتأكيد بأحد السباقات هذا العام".

وأكمل: "أعتقد أنها ستحظى بفرصة ذهبية في موناكو".

وأردف: "أما بالنسبة للفائز، فأنا أختار شارل (لوكلير)؛ فهو متخصص حقيقي في جائزة موناكو الكبرى".

واختتم: "علاوة على ذلك، فإنه يتسابق على أرضه، لذلك فإن جميع الظروف تصب في مصلحته".

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