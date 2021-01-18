فراي: قدرة ريكاردو على تحفيز الفريق تمثل جانباً آخر من "نجوميته"

يرى فراي أن طريقة عمل الأسترالي تمثل إحدى أهم الخصال التي يتميز بها، إذ تعتبر بمثابة استفادة هائلة للفريق الذي يعمل معه.

حيث قال: "أعتقد أن دانيال سائق مذهل".

وأكمل: "من الواضح أنه سريع جداً وقوي للغاية. لكنني أعتقد كذلك أن هناك جانباً مخفياً، ألا وهو قدرته على تحفيز الفريق".

وأردف: "هذه في الحقيقة طريقة جيدة لتوحيد جهود طاقم العمل. لذا أعتقد أنها من الخصال الرائعة لديه".

ولن يواصل فراي العمل مع ريكاردو للموسم المقبل، حيث سينتقل الأسترالي للقيادة مع مكلارين بدءاً من موسم 2021.

وسيحل مكانه مع ألبين (فريق رينو السابق)، بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو، والذي سيعود من اعتزالٍ لمنافسات الفورمولا واحد دام عامَين.

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ويرى فراي أن الإسباني مستعدٌ تماماً للتحدي المقبل، فقال: "من الواضح أنه يعمل باستمرار على جهاز المحاكاة، وجميع تلك الأمور من أجل التأقلم".

وأكمل: "يبدو الأمر بسيطاً، لكن عليك التأقلم من جديد مع وحدات الطاقة الحديثة، خاصة وأنها سيارة مختلفة بالنسبة له".

واسترسل: "لذا، أمامه الكثير ليتعلمه ويعتاد على الوضع. إنه يتواجد ضمن جميع الاجتماعات طوال الأسابيع الماضية، إنه يندمج بشكل حقيقي مع الفريق".

واختتم: "بالنظر إلى كيفية سير الأمور، يمكننا ملاحظة أن المسألة تتمحور حول محاولة دمج السائقين مع الفريق ليس فقط لناحية قيادة السيارة، بل لفهم أفراد الطاقم ووجهة العمل".