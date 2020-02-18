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فراي: تحدي العمل مع رينو "مختلف جداً" عن مكلارين

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فراي: تحدي العمل مع رينو "مختلف جداً" عن مكلارين
18-02-2020

أوضح بات فراي المدير التقني لدى رينو أن تحدي تغيير وضع المصنع الفرنسيّ "مختلف جداً" عن ذلك الذي واجهه لدى مكلارين، نظراً لغياب أية مشاكل واضحة.

انضم فراي إلى رينو في وقت سابق من هذا الشهر قادماً من مكلارين، حيث أثنى عليه مدراء الفريق على دوره الأساسي في إعادة مكلارين إلى المنافسة من جديد.

لكن وبينما استعانت به رينو للاستعانة بخبرته التقنية، قلل فراي من التوقعات حيال تكرار ما قام به مع مكلارين.

حيث قال: "أعتقد أن التحدي مختلف، أعتقد أن مكلارين كانت تعاني من مشاكل محددة خاصة لم تكن سهلة الإصلاح لكنها كانت واضحة".

وأكمل: "أنا هنا منذ عدة أيام فقط، لذا أعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج لمراجعة، وما زال من المبكر جداً معرفة موقعنا".

وتابع: "هناك الكثير من الأشخاص الجيدين والأدوات الجيدة. عليك الوصول للتركيبة الصحيحة من أفضل الأدوات، أفضل الأشخاص وأفضل الطرق لتحقيق تطور فعلي".

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بالمقابل، وبينما سيشارك فراي بعملية تطوير سيارة 2020 و2021، لكنه أشار إلى أن عمله سينحصر على ضمان سير بنية رينو التحتية بالشكل الأمثل لتحقيق القفزة الأمثل للأداء على الحلبة.

فقال: "أود محاولة ضمان استعدادنا مع جميع الأدوات الصحيحة. تحتاج لأدوات جيدة، أشخاص جيدين، طرق عمل جيدة ومن ثم الوقت. عليك جمع كل تلك الأمور معاً. وتحتاجها جميعها لدفع العمل إلى الأمام.".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك هو مفتاح نجاح العمل. برنامج السيارة، أنا بالكاد وصلتُ حقاً. أحاول إلقاء نظرة سريعة على كل النواحي التي أعتقد أنها بحاجة للوقت كي نبدأ بها. كان الوضع مع مكلارين مختلفاً لأن الهدف كان إصلاح مشاكل معينة بالسيارة".

من جهة أخرى، كشف فراي أنه من الأساسي بالنسبة له التخطيط للمستقبل البعيد، خاصة مع اقتراب حقبة جديدة من تاريخ الفورمولا واحد بدءاً من 2021.

فقال: "عليك على الدوام التفكير بالأهداف بعيدة المدى. ذلك سهل للغاية، وأعتقد أن فيراري تعتبر المثال التقليدي لمبدأ التفكير بالسباق التالي".

واختتم: "لا يمكنك السير بعيداً بهذه الطريقة. لذا عليك إيجاد التوازن الصحيح. أودّ الانخراط بسيارة 2020 وكذلك 2021. مقاتلة 2021 تعتبر مشروعاً هائلاً ما زال أمامي الكثير من المعلومات لدراستها".

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