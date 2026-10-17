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فرانكو كولابينتو يطالب جماهيره بوقف الإساءة: "أنتم لا تساعدونني ولا تخدمون مستقبلي"

بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مراقبي السباق وسائقين وعائلاتهم، سائق ألبين يوجه أقوى رسالة حتى الآن إلى جماهيره الأرجنتينية، مطالبًا إياها بالتوقف عن تجاوز الحدود.

منشور: 17-10-2026

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فرانكو كولابينتو، ألبين

الصورة من قبل: سام باجنال

طالب فرانكو كولابينتو جماهيره الأرجنتينية بالتوقف عن توجيه الإساءات عبر الإنترنت، بعد سلسلة من الوقائع التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية، والتي استهدفت عددًا من الشخصيات في عالم الفورمولا 1.

وعقب سباقات زاندفورت ومادرينغ وباكو، تعرض مراقبو السباق التابعون للاتحاد الدولي للسيارات، وبيير غاسلي وعائلته، ولاندو نوريس، إلى تعليقات مسيئة وهجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأصبحت هذه التصرفات ظاهرة متكررة خلال موسم 2026، ما دفع ألبين إلى إصدار بيانات متكررة لمحاولة الحد من هذه الإساءات.

وكان كولابينتو قد تجنب في السابق اتخاذ موقف حاسم بشأن هذه المسألة. ففي باكو، وصف هذه التصرفات بأنها "أمر ليس من الجيد رؤيته" بصورة مقتضبة، كما حاول توضيح موقفه بعد تسببه في حادث جماعي عند المنعطف الأول في أذربيجان.

وقال كولابينتو آنذاك: "أعتقد أننا نتجاهل أن هذه التصرفات لا تأتي من الأرجنتينيين وحدهم. أتفق تمامًا على أن جزءًا كبيرًا منها يأتي منهم، لكنها لا تقتصر عليهم. إنهم شغوفون للغاية ويدعمونني كثيرًا. الأمر سيئ، وهم يتصرفون بصورة سيئة في كثير من الأحيان".

وأضاف: "لكن هذه التصرفات تأتي من مختلف أنحاء العالم ومن جماهير العديد من السائقين الآخرين أيضًا. لا أعرف إن كنا لا نلاحظ ذلك، لكنني أتعرض للكثير من هذه الإساءات، ولا أحد يتحدث عن الأمر مطلقًا".

لكن السائق الأرجنتيني قرر يوم الخميس توجيه أقوى رسالة له حتى الآن، في محاولة لوضع حد لتجاوزات بعض أفراد قاعدته الجماهيرية، إذ طالبهم مباشرة بإدراك أنهم "يتجاوزون الحدود أحيانًا"، وأن سلوكهم لا يساعده ولا يخدم مستقبله في الفورمولا 1.

بيير غاسلي، ألبين وفرانكو كولابينتو، ألبين

الصورة من قبل: صورغيتي

وقال كولابينتو في مقطع فيديو باللغة الإسبانية نشره عبر حسابه على إنستغرام: "مرحبًا بالجميع، هناك أمر مهم جدًا كنت بحاجة إلى التحدث معكم بشأنه منذ فترة. ربما كان ينبغي لي أن أتحدث إليكم جميعًا في وقت أبكر، لكن هذه مسألة يجب التعامل معها، وأمر نحتاج إلى تغييره وتحسينه".

وتابع: "سأظل ممتنًا لكم دائمًا، وأشعر فعلًا بأنني محظوظ للغاية لأنكم دعمتموني منذ البداية. أنا ممتن لكل الدعم الذي تقدمونه لي، ولكيفية مساعدتكم لي على تحقيق النتائج، ولأنكم تدفعونني باستمرار إلى السعي نحو الأفضل. أنتم تساعدونني وتساعدون الفريق على تحقيق النتائج، سباقًا بعد سباق ويومًا بعد يوم، بينما نتدرب ونعمل على التحسن. وأنا ممتن حقًا لكل ذلك".

وأردف: "أعلم أنكم تشعرون بفخر كبير عندما تسير الأمور على نحو جيد بالنسبة إليّ، وعندما أحرز النقاط لنفسي وللفريق. لطالما كنت ممتنًا جدًا لهذا الدعم".

لكنه شدد على أن هذا الدعم قد يتحول أحيانًا إلى سلوك مؤذٍ، قائلًا: "لكننا نتجاوز الحدود أحيانًا. فبدلًا من دعمي، ينتهي بنا الأمر إلى انتقاد الآخرين ومهاجمة سائقين آخرين وزملاء المهنة وزملائي في الفريق والميكانيكيين والمهندسين، أي الأشخاص الذين أعمل معهم كل يوم".

واختتم رسالته بتأكيد أن الهجمات التي يشنها بعض المشجعين باسم دعمه تأتي بنتائج عكسية، موضحًا: "أعلم أنكم تعتقدون أنكم تدافعون عني، لكنكم في الواقع تفعلون العكس. أنتم لا تساعدونني ولا تخدمون مستقبلي".

وعلى صعيد مستقبله، كان كولابينتو قد ضمن استمراره مع ألبين لموسم 2027، بعدما حسم عقده الجديد في أغسطس الماضي. ويحتل السائق البالغ من العمر 23 عامًا المركز الثاني عشر في ترتيب بطولة السائقين لموسم 2026 برصيد 27 نقطة، بينما يحتل زميله بيير غاسلي المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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