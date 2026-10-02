فرانكو كولابينتو يتلقى عقوبة إضافية على شبكة الانطلاق في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا
بعد عقوبة باكو، يستعد فرانكو كولابينتو لعقوبة أخرى على شبكة الانطلاق في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا.
فرانكو كولابينتو، ألبين
الصورة من قبل: مايكل بوتس
يستعد سائق ألبين فرانكو كولابينتو لتلقي عقوبة إضافية على شبكة الانطلاق في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا، بعدما حصل على محرك في6 جديد من مرسيدس.
وكان من المقرر أن يتراجع كولابينتو خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في سيبانغ، وهي العقوبة التي حملها معه من الجولة الماضية، بسبب تسببه في حادث التصادم مع بيير غاسلي ولاندو نوريس في باكو.
لكن الأرجنتيني سيتراجع الآن أكثر بسبب استخدامه محرك احتراق داخلي خامس من مرسيدس هذا العام، متجاوزًا الحد المسموح به البالغ أربعة محركات خلال الموسم.
ومن المفهوم أنه نظرًا إلى أن كولابينتو سيتراجع بالفعل خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، ما يجعل تعويض ذلك والوصول إلى مراكز النقاط أمرًا صعبًا، رأت ألبين أن من الأفضل تقديم محرك مرسيدس في6 جديد هنا لتقليل حجم الضرر. وسيحصل كولابينتو الآن على عقوبة إضافية بالتراجع 10 مراكز، ما يعني أن إجمالي العقوبة البالغ 15 مركزًا سيؤدي على الأرجح إلى انطلاقه من الصف الأخير.
وتخوض ألبين معركة متقاربة مع ريسينغ بولز على المركز الخامس في ترتيب الصانعين، بعدما تلقت ضربة قوية بسبب حادث كولابينتو في باكو، والذي استغلت خلاله ريسينغ بولز الفرصة. وبدلًا من تقليص الفارق مع ريسينغ بولز، اتسع الفارق إلى 15 نقطة في العاصمة الأذربيجانية.
ومن المقرر أيضًا أن يحصل زميل كولابينتو في الفريق غاسلي على وحدة طاقة جديدة خلال السباقات القليلة المقبلة، لكن ألبين لم تحسم بعد موعد إدخال المحرك الجديد وتلقي العقوبة على شبكة الانطلاق.
وفي ماليزيا، سيتلقى ناشئ ريسينغ بولز أرفيد ليندبلاد أيضًا عقوبة بسبب استخدام محرك وشاحن توربيني ومجموعة عادم جديدة، ما سيضعه في مؤخرة شبكة الانطلاق، بينما سيتراجع إسحاق حجار سائق ريد بُل خمسة مراكز بسبب استخدامه محرك في6 السابع هذا العام.
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
شارك أو احفظ هذه القصّة
فرانكو كولابينتو يتفادى الاستبعاد من الفريق: "أحظى بدعم كامل من برياتوري في ألبين"
مونتويا يدافع عن كولابينتو: "يُثير إعجابي الأشخاص الذين يضغطون من أجل تحقيق شيء"
راسل وفيرستابن: المطالبة بإيقاف كولابينتو عن السباقات "عقوبة قاسية للغاية"
دبليو إي سي: قرار ألبين بشأن مستقبلها في البطولة قد يصدر "في أي يوم".. ومفاوضات جيلي تقترب من نهايتها
نوريس يقدم اعتذاره إلى كولابينتو بعد تصريحاته المطالبة بمنعه من المشاركة في السباقات
دبليو إي سي: ألبين خسرت فوز فوجي بفارق 0.591 ثانية لأنها "لم ترغب في التضحية بسيارة"
أحدث الأخبار
الكشف عن تحديثات مرسيدس لجائزة البحرين الكبرى
فرانكو كولابينتو يتلقى عقوبة إضافية على شبكة الانطلاق في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا
فيرستابن يتفوق على راسل ويتصدر التجارب الحرة الأولى لجائزة البحرين الكبرى في ماليزيا
سترول: محرك هوندا يجعل أستون مارتن أبطأ بثانيتين في اللفة في الفورمولا 1
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات