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فرانكو كولابينتو يتلقى عقوبة إضافية على شبكة الانطلاق في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا

بعد عقوبة باكو، يستعد فرانكو كولابينتو لعقوبة أخرى على شبكة الانطلاق في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا.

منشور:
فرانكو كولابينتو، ألبين

فرانكو كولابينتو، ألبين

الصورة من قبل: مايكل بوتس

يستعد سائق ألبين فرانكو كولابينتو لتلقي عقوبة إضافية على شبكة الانطلاق في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا، بعدما حصل على محرك في6 جديد من مرسيدس.

وكان من المقرر أن يتراجع كولابينتو خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في سيبانغ، وهي العقوبة التي حملها معه من الجولة الماضية، بسبب تسببه في حادث التصادم مع بيير غاسلي ولاندو نوريس في باكو.

لكن الأرجنتيني سيتراجع الآن أكثر بسبب استخدامه محرك احتراق داخلي خامس من مرسيدس هذا العام، متجاوزًا الحد المسموح به البالغ أربعة محركات خلال الموسم.

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ومن المفهوم أنه نظرًا إلى أن كولابينتو سيتراجع بالفعل خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، ما يجعل تعويض ذلك والوصول إلى مراكز النقاط أمرًا صعبًا، رأت ألبين أن من الأفضل تقديم محرك مرسيدس في6 جديد هنا لتقليل حجم الضرر. وسيحصل كولابينتو الآن على عقوبة إضافية بالتراجع 10 مراكز، ما يعني أن إجمالي العقوبة البالغ 15 مركزًا سيؤدي على الأرجح إلى انطلاقه من الصف الأخير.

وتخوض ألبين معركة متقاربة مع ريسينغ بولز على المركز الخامس في ترتيب الصانعين، بعدما تلقت ضربة قوية بسبب حادث كولابينتو في باكو، والذي استغلت خلاله ريسينغ بولز الفرصة. وبدلًا من تقليص الفارق مع ريسينغ بولز، اتسع الفارق إلى 15 نقطة في العاصمة الأذربيجانية.

ومن المقرر أيضًا أن يحصل زميل كولابينتو في الفريق غاسلي على وحدة طاقة جديدة خلال السباقات القليلة المقبلة، لكن ألبين لم تحسم بعد موعد إدخال المحرك الجديد وتلقي العقوبة على شبكة الانطلاق.

وفي ماليزيا، سيتلقى ناشئ ريسينغ بولز أرفيد ليندبلاد أيضًا عقوبة بسبب استخدام محرك وشاحن توربيني ومجموعة عادم جديدة، ما سيضعه في مؤخرة شبكة الانطلاق، بينما سيتراجع إسحاق حجار سائق ريد بُل خمسة مراكز بسبب استخدامه محرك في6 السابع هذا العام.

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إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
منظر لمظلات المدرج

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
تُعرض صور السائقين عند مدخل منطقة البادوك

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
منظر تفصيلي لحواف الرصيف على جانبي المسار

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
فورمولا 1
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