يبدو أن فرانكو كولابينتو نجا من غضب فلافيو برياتوري رئيس ألبين، بعدما تسبب في حادث متأخر خلال جائزة أذربيجان الكبرى حرم الفريق من تحقيق نقاط مزدوجة.

وأثار بيان برياتوري بعد السباق تكهنات حول إمكانية استبعاد كولابينتو من تشكيلة الفريق في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا نهاية هذا الأسبوع كعقوبة له. ويواجه كولابينتو بالفعل عقوبة تراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بعدما ثبتت مسؤوليته عن التسبب في التصادم.

وقال برياتوري بعد الحادثة: "أريد أن آخذ بعض الوقت للتفكير في الأمر والنظر في الإجراء الذي ينبغي اتخاذه، حتى نتمكن من التعلم منه وتجنب حدوث مثل هذا الموقف مستقبلًا".

وبدلًا من ذلك، سافر كولابينتو إلى المملكة المتحدة على متن رحلة مباشرة مستأجرة خصيصًا للفورمولا 1 من باكو، وتواجد على جهاز المحاكاة داخل المصنع عند الساعة الخامسة صباحًا في اليوم التالي. ومن المفهوم أن ذلك لم يكن عقوبة، وإنما استراتيجية للتأقلم، نظرًا لفارق التوقيت في ماليزيا قبل الجولة التالية من ثلاثية السباقات.

وقال كولابينتو يوم الخميس في سيبانغ إن إيقافه عن المشاركة في السباق لم يكن مطروحًا أصلًا، رغم غضب برياتوري. إذ رد على سؤال عما إذا كان استبداله بالسائق الاحتياطي بول آرون احتمالًا واردًا، قائلًا: "ليس حقًا".

وأضاف: "في الواقع، ذهبت مباشرة بعد السباق إلى جهاز المحاكاة. كنت في المصنع على الفور، استعدادًا للسباق هنا في ماليزيا. تلك الأمور لا تتغير أبدًا".

وتابع: "كما أن تحضيراتنا للمستقبل لم تتغير حقًا. بالطبع، كان فلافيو غاضبًا. وكان الجميع في الفريق غاضبين. وليس من الجيد أن تجد نفسك في مثل هذا الموقف".

وأردف: "والأسوأ من ذلك أن تكون أنت الشخص الذي تسبب في هذا الموقف. إنه آخر شيء تريده كفريق. ليس من الجيد أن تكون في مثل هذا الموقف. لكننا عالجنا الأمر داخليًا، وقد قدموا لي دعمًا كاملًا - وكانوا مستعدين للمضي قدمًا بسرعة كبيرة".

فرانكو كولابينتو، ألبين ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور غيتي

ومن المفهوم أنه رغم أن الحادث عند المنعطف الأول خلال إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان في باكو بدا خطأً واضحًا من جانب كولابينتو - إذ أغلق مكابحه وأخرج زميله بيير غاسلي وسائق مكلارين لاندو نوريس من السباق - فإن تحليل البيانات أظهر أنه كان خطأً صغيرًا نسبيًا. وكان كولابينتو يحمل سرعة أكبر بسبب تأثير السحب، وطلب من المكابح أكثر بقليل مما ينبغي.

حيث علّق الأرجنتيني على الحادث قائلًا: "إذا ضغطت على المكابح بنسبة 2 أو 3% أكثر من اللازم، فإنك تغلق الإطارات الأمامية ولا تتوقف".

وأكمل: "الأمر بسيط للغاية. الجميع تعرض لانغلاق للإطارات. لكن ذلك حدث في نقطة تكون فيها منطلقًا بسرعة أكبر بكثير - وفجأة تمتلك قدرًا هائلًا من الطاقة لأنك لم تستخدم الطاقة على الخط المستقيم بسبب سيارة الأمان. وفجأة كنا نسير بسرعة 320 أو 330 كيلومترًا في الساعة في منعطف ربما لا تدخل إليه عادة بهذه السرعة".

واختتم: "تلمس المكابح، فتغلق الإطارات. مجرد خطأ سخيف آخر ارتكبه الكثير من السائقين. لاندو تعرض له قبل ذلك ببضع لفات... وأوسكار (بياستري) تعرض لانغلاق للإطارات بعد ذلك ببضع لفات أيضًا عند المنعطف الأول. أعتقد أنك لا تحتاج إلى النظر إليه على أنه أمر معقد جدًا لفهمه. إنه مجرد انغلاق للإطارات. وبالطبع كانت له عواقب كبيرة جدًا".

هذا وفرض مراقبو السباق بعد ذلك عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ على كولابينتو، لكن نظرًا لانسحابه من السباق، تحولت العقوبة إلى تراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في عطلة نهاية هذا الأسبوع.