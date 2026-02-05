فخور بفريقي لعدم الاستسلام الموسم الماضي: ميكيز يُشيد بالعودة "التاريخية"
أشاد مدير فريق ريد بُل، لورون ميكيز، بفريقه بعد موسم 2025 الذي وصفه بالناجح.
لوران ميكيز، مدير فريق ريسينغ بولز
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
تراجع الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقراً له خلف منافسيه بحلول منتصف موسم 2025 الماضي في الفورمولا 1.
سمح هذا التراجع لـ مكلارين ببناء أفضلية مريحة في صدارة البطولة، فيما بدا أن بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن قد خرج من صراع اللقب في مرحلة ما من الموسم.
وبعد جائزة هولندا الكبرى نهاية شهر أغسطس، كان فيرستابن متأخراً بفارق 104 نقاط عن متصدر بطولة السائقين.
إلا أن السائق الهولندي عاد بقوة بعد ذلك، محققاً 10 منصات تتويج متتالية، من بينها ستة انتصارات، ليخسر لقبه الخامس على التوالي بفارق نقطتين فقط.
وضمن حديثه عن أسباب هذه العودة، قال ميكيز: "سبب هذه العودة في الواقع واضح جداً".
وأكمل: "يعود هذا النجاح إلى ألفي شخص يعملون خلف الكواليس في ميلتون كينز، أشخاص لا ترونهم أبداً. هؤلاء لم يرغبوا في الاستسلام".
وتابع: "لم يكن مهماً مدى صعوبة الجزء الأول من الموسم، أو مدى قسوة التغييرات التي كان عليهم استيعابها في منتصف الموسم".
وأردف: "إنهم ببساطة لم يريدوا الاستسلام. وهذا ما حققوه: عودة تاريخية".
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images
كما تكلم ميكيز عما يراه "السرّ" وراء التفوق أو مواصلة النجاح في رياضة سريعة التطوير مثل الفورمولا 1.
فقال: "إهم من يقفون خلف عودة كل شيء إلى مكانه الصحيح".
وأكمل: "لا يمكنك المخاطرة دون مقابل. لا شيء مجاني".
واسترسل: "تخاطر، تسقط، تنهض مجدداً، وهكذا تواصل السباق. الجميع في القارب نفسه: ماكس، الألفا شخص، مساهمونا، الجميع في القارب ذاته".
واختتم: "هنا يكمن السر: مجموعة موحدة لا تريد الاستسلام".
