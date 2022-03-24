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فحوصات كورونا لـ فيتيل ما زالت غير سلبية قبل جولة السعودية

ما زالت مشاركة سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن في جائزة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد، موضع شكّ نظراً لأن فحوصات كورونا للألماني ما زالت غير سلبية.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
فحوصات كورونا لـ فيتيل ما زالت غير سلبية قبل جولة السعودية

لم يتمكن فيتيل من المشاركة في جولة البحرين الافتتاحية بعد أن جاءت نتيجة فحوصات كورونا إيجابية، ما أدى لاستدعاء نيكو هلكنبرغ كبديل عنه.

وأوضح مايك كراك مدير الفريق بأن حالة فيتيل في تحسن، لكنه غير واثق إن كانت النتائج السلبية ستأتي في الموعد المناسب لسباق جدة.

وكان الفريق قد نشر تغريدة اليوم الخميس مؤكداً عدم وصول نتائج سلبية بعد للألماني كي يتمكن من السفر بالطائرة.

حيث جاء فيها: "لم تأت نتائج فحوصات سيباستيان فيتيل سلبية بعد من فيروس كورونا كي يتمكن من السفر بالطائرة إلى المملكة العربية السعودية".

وأكملت التغريدة: "سيتواجد نيكو هلكنبرغ في جدة كبديل عن سيباستيان إن دعت الضرورة. سنقوم بتأجيل القرار النهائي حتى يوم الجمعة لمنح سيباستيان فرصة المشاركة".

ويعتبر فيتيل ثاني سائق يصاب بالفيروس هذا العام بعد دانيال ريكاردو الذي لم يشارك في تجارب البحرين بسبب ذلك.

 
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تصوير: صور موتورسبورت

 

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