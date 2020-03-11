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فحص عددٍ من موظّفي الفورمولا واحد حيال فيروس كورونا

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فحص عددٍ من موظّفي الفورمولا واحد حيال فيروس كورونا
11-03-2020

تمّ نقل ثلاثة موظّفين في بطولة العالم للفورمولا واحد على الأقلّ إلى العزل الذاتي ضمن جائزة أستراليا الكبرى أثناء إجراء تحاليل لرؤية إن كان أيٌ منهم يحمل فيروس كورونا.

في ظلّ المخاوف المتزايدة حيال تأثير تفشّي فيروس كورونا على بادوك الفورمولا واحد، تعمل الفرق بحذرٍ شديد للتقليل من فرص نقل أيّ موظّفٍ مريضٍ للعدوى إلى بقيّة الموظّفين.

وعلى إثر ظهور علامات الحمّى على عددٍ من موظّفي الفرق على الحلبة، تمّ وضع خطّة للتعامل مع الحالات الأولى.

وتمّ إجراء فحصٍ أوّلي لعضوٍ من فريق مكلارين، واثنين من فريق هاس في وحدة العزل على حلبة ألبرت بارك وتمّ أخذ عيّنات منهم لإجراء التحاليل المخبريّة.

وبالنظر إلى أنّ نتائج تلك التحاليل ستتطلّب عدّة ساعات على الأرجح، فقد أكّد الفريقان أنّ موظّفيهما عادوا إلى الفندق ووُضعوا في ظروف العزل إلى أن يتمّ التأكّد ممّا إذا كانوا يحملون للفيروس أم لا.

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ولا يزال من غير الواضح ما ستكون عليه التبعات على الفورمولا واحد وجائزة أستراليا الكبرى إن تأكّد أنّ أيًا من أعضاء الفرق يحمل الفيروس.

وكانت أستراليا قد عزّزت محاولاتها من أجل احتواء الفيروس، حيث أعلنت عن حظر دخول الإيطاليين القادمين إليها بدءًا من مساء الأربعاء.

ولن تؤثّر تلك الخطوة على موظّفي فيراري، وألفا تاوري، وبيريللي الذين كانوا قادرين على السفر إلى ملبورن قبل ذلك.

وأصدرت الفورمولا واحد بيانًا في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع أكّد فيت أنّها ستتّبع مقاربة علميّة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وأنّها جهّزت خطّة في حال أُصيب أيّ موظّفي بالفيروس.

وجاء في البيان: "سيتمّ نشر فرق مختصّة وخبراء في المطارات، ونقاط التحويل والحلبات من أجل مراقبة الموظّفين، والتركيز على الأعراض، وإدارة ونقل أيّ حالات مشتبهٍ فيها. يتمّ تجهيز نقاط حجرٍ صحي من قبل المروّجين من أجل وضع الحالات المشتبه فيها فيها".

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