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فترة الحجر سمحت بأخذ مزيدٍ من آراء السائقين حيال لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية 2021

من قبل:
, محرر

قدم سائقو وفرق الفورمولا واحد كمية أكبر من الآراء والانطباعات والأفكار حيال لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الجديدة 2021، وذلك خلال فترة الحجر العام الماضي.

فترة الحجر سمحت بأخذ مزيدٍ من آراء السائقين حيال لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية 2021

ستُطلق كودماسترز و"إي.إيه سبورتس" أحدث نسخة من لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية يوم 16 يوليو/تموز المقبل، حيث تمّ الكشف مؤخراً عن مقاطع من اللعبة وبعض التفاصيل حول طور القصة.

وخلال القسم الأول من فترة الحجر خلال جائحة كورونا، شارك السائقون بآرائهم وانطباعاتهم ضمن جولات افتراضية رسمية عبر اللعبة الإلكترونية، وذلك بعد أن تم إلغاء الجولات الحقيقية بسبب الفيروس.

وشارك سائقون في المنافسات الافتراضية للعبة الفورمولا واحد الإلكترونية مثل شارل لوكلير، جورج راسل، أليكسندر ألبون، نيكولاس لاتيفي ولاندو نوريس، إضافة إلى عدد من سائقي الفورمولا 2 والفورمولا 3.

وأدت تلك الفعاليات الافتراضية إلى تفاعل أكبر بين سائقي الفورمولا واحد الحاليين وبين مطوّري اللعبة، وذلك ما أدى إلى تقوية العلاقة بين الطرفين ما يعني في نهاية المطاف تعديلات أفضل وأدق على نسخة 2021 من اللعبة الشهيرة.

حيث قال لي ماذر مدير سلسلة ألعاب الفورمولا واحد لدى كودماسترز: "لا يمكنني الخوض في الكثير من التفاصيل، لكن تجمعنا علاقة رائعة مع بعض الفرق الآن".

وأكمل: "إحدى أكبر الفوائد من فترة الحجر كانت تتمحور حول تواجد العديد من الفرق والسائقين الذين باتوا يمتلكون الكثير من وقت الفراغ".

وتابع: "كان بوسعنا إمضاء الكثير من الوقت في النقاشات معهم، وذلك تواصل حتى الآن بالرغم من أن الموسم الفعليّ جارٍ بالفعل، ما زلنا على تواصل. ولدينا اجتماعات دورية معهم".

واسترسل: "لقد تلقينا انطباعات وآراء مذهلة ونظراتٍ ثاقبة على أمور لم تكن واضحة تماماً بالنسبة لنا. لطالما جمعتنا علاقات طيبة مع الفرق، لكن الآن باتت تلك العلاقة مستمرة ودورية".

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من جهة أخرى، تُوّج جورج راسل سائق ويليامز كبطل غير رسمي لسلسلة السباقات الافتراضية شهر يونيو/حزيران الماضي مع أربعة انتصارات متتالية.

ويشعر ماذر أن خوض راسل للمنافسات وتأقلمه السريع مع وتيرة اللعبة إثباتٌ على مدى اقترابها من السباقات الحقيقية.

فقال: "في كل عام حتى الآن خلال الموسمين الماضيين، تلقينا انطباعات حيال تحسّن قيادة السيارة، وفي كل مرة كنا نقترب أكثر وأكثر مما يمكن للسائقين الحقيقيين توقعه".

وأكمل: "أعتقد أننا رأينا - خلال المنافسات الافتراضية - كيف أن جورج راسل بدأ المنافسة مباشرة وكانت مهاراته في اللعبة انعكاساً لقيادته الحقيقية على أرض الحلبة. أعتقد أن هذا أمر لن يكون ممكناً إلا في حال أن اللعبة قريبة جداً من الواقع".

واختتم: "لذا نعم، جمعنا الكثير من الآراء والانطباعات. وذلك أمر سنواصل القيام به في النسخ المستقبلية".

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