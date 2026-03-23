قد يكون إلغاء سباقي البحرين وجدة ضاراً بفريق ريد بُل، على عكس بعض فرق الفورمولا 1 الأخرى.

تم إلغاء أول جولتين في الشرق الأوسط بسبب تأثيرات الحرب الإيرانية المستمرة في المنطقة، مما خلق توقفاً مفاجئاً غير محسوب ضمن الروزنامة يمتد لخمسة أسابيع بين سباقي سوزوكا وميامي، هذا الأسبوع وفي أوائل مايو على التوالي.

وعانى فريق ريد بُل خلال جائزة الصين الكبرى، حيث تمّ التفوق في التجارب التصفياتية على ماكس فيرستابن وإسحاق حجار من قبل بيير غاسلي سائق ألبين في كلتا حصتي التصفيات.

وأدى ضعف أداء سيارة RB22 إلى عدم تسجيل أي نقاط في السباق القصير، بينما انسحب فيرستابن من المركز السادس في السباق الرئيسي بسبب مشكلة في تبريد نظام استعادة الطاقة (إيرز)، ما رفع حجار إلى المركز الثامن.

وكان الهولندي يتنافس مع أوليفر بيرمان وغاسلي على المركز الخامس، لكنه لم يتمكن من مجاراة مرسيدس وفيراري.

"بالتأكيد، نحن بحاجة إلى المزيد من التماسك"، قال حجار في نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

وأكمل: "الأمر كله يتعلق بذلك. إنه أهم عنصر حتى الآن".

وعند سؤاله عما إذا كان عدم وجود سباقات في أبريل سيمنح ريد بُل وقتاً إضافياً لجلب تحديثات، أجاب الفرنسي: "نعم، وخسارة نقاط أقل مقارنة بالآخرين، لذا بالتأكيد".

ومع ذلك، فإن مُصنّع المحركات الجديد ريد بُل فورد، ربما لم يكن ليرحب بهذه الاستراحة المفاجئة، وفقاً لحجار.

حيث قال: "كلما تسابقنا أكثر، فإننا نفهم أكثر ونقترب من أفضل المحركات على الشبكة".

وأضاف: "من هذه الناحية، فذلك بالتأكيد عائق نوعاً ما بالنسبة لنا، لكن لا بأس".

وفيما يتعلق بالتحديثات الانسيابية، أقرّ فيرستابن بأن تحقيق تقدم كبير مقارنة بالمنافسين سيكون صعباً: "بعد اليابان، بالطبع أمامنا بضعة أسابيع إضافية لإضافة بعض الأداء إلى السيارة".

واسترسل: "لكن في الوقت نفسه، الآخرون يضيفون أداء أيضاً، أليس كذلك؟".

وتابع: "الوضع ليس كما نريده إطلاقاً. أعلم أن الجميع يبذل قصارى جهده، وأعتقد أنهم محبطون مثلي داخل الفريق. نحن بالطبع نريد أن نكون أفضل، وآمل أن نكون أفضل قليلاً بالفعل في اليابان".

وضمن فريق أستون مارتن الذي يعاني بشدة بسبب مشاكل وحدة الطاقة حيث تتسبب اهتزازات محرك هوندا الجديد في إتلاف البطاريات وتثير مخاوف صحية للسائقين، يُنظر إلى فترة التوقف المفاجئة بإيجابيات وسلبيات.

"هناك جانبان للأمر"، قال مايك كراك، مسؤول العمليات على الحلبة.

وأكمل: "يسمح لك التواجد على الحلبة باكتشاف أمور جديدة. لكن عدم التواجد عليها يساعدك على حل المشاكل دون ضغط جدول السباقات. لذا هناك بالتأكيد جانبان".

وسيكون مفتاح تعافي هوندا هو نظام "إيديو" أو ADUO (فرص التطوير والترقية الإضافية)؛ حيث سيتم تقييم وحدات الطاقة بعد السباقات السادس والثاني عشر والثامن عشر من الموسم.

وفي كل مرة، سيُسمح للمصنعين الذين يتأخرون بنسبة تتراوح بين 2% و4% عن أفضل محرك بالحصول على تحديث إضافي، بينما سيحصل من يتأخر بأكثر من 4% على تحديثين.

وفي موسم 2026، كان من المفترض أن يحدث ذلك بعد سباق ميامي في مايو، وسباق سبا فرانكورشان في يوليو، وسباق سنغافورة في أكتوبر. لكن مع إلغاء جولتين من جولات الشرق الأوسط في بداية الموسم، سيحدث التقييم الأول نظرياً بعد جائزة موناكو الكبرى في يونيو، أي بعد شهر من الموعد المخطط له أصلاً.

وعند سؤاله عن إمكانية إعادة الجدول الزمني الأصلي لـADUO، قال كراك: "من الواضح أنه كلما استطعنا إجراء التحسينات مبكراً، كان ذلك أفضل، لكن بصراحة لم أكن جزءاً من هذه المناقشات، فهي تتم على مستوى مختلف".

في المقابل، رحبت فرق أخرى تعاني بفترة التوقف في أبريل.

وتخلف فريق ويليامز عن اختبارات برشلونة التمهيدية قبل الموسم بسبب تأخيرات في برنامج 2026؛ وسيارته FW48 ثقيلة الوزن سجلت نقطتين فقط حتى الآن، مع خروج مزدوج من القسم الأول في شنغهاي رغم أن الوزن ليس المشكلة الوحيدة، بحسب أليكس ألبون.

حيث قال مدير الفريق جايمس فاولز في "ذا فاولز فيرديكت": "نحتاج إلى كل ساعة من هذه الاستراحة لنعود إلى الأمام عندما نصل إلى ميامي".

وأردف: "من الواضح أننا لم نبدأ الموسم كما أردنا. لذا هذه الفترة بالنسبة لنا تتعلق بتقييم ما يمكننا تغييره فعلاً. الآن، بدون ضغط الاستنزاف، يمكننا التركيز على الإنتاج لتحسين الأداء المستقبلي".

وتابع: "بعض ذلك قد يأتي في ميامي، وبعضه بعد ذلك".

وأضاف: "ليس سراً أننا نعاني من زيادة الوزن. مرة أخرى، ستأتي التطويرات خلال هذه الفترة، لضمان تقليل وزن السيارة بطريقة مدروسة.

واستكمل: "لقد خضنا ثلاث جوائز كبرى بحلول ذلك الوقت، لكن لا يوجد وقت كافٍ بعد كل سباق لتحليل كل البيانات بدقة وفهم ما كان يجب القيام به. وهذه الفترة تمنحنا وقتاً جيداً لذلك".

واسترسل: "سيعود السائقون إلى المملكة المتحدة، وسنستخدم جهاز المحاكاة يومياً تقريباً قدر الإمكان. كما سنجري تدريبات على التوقفات للفريق لعدة أيام أيضاً. لذا الأمر يتعلق بكيفية استغلال الوقت لتحقيق أكبر فائدة ممكنة".

أما الفريق الجديد كاديلاك، الذي بدأ مشاركته في الفورمولا 1 بسيارة أكثر بساطة نسبياً لضمان الالتزام بالمواعيد، فيرى في فترة التوقف فرصة للتحضير للتحديثات القادمة وحل بعض المشاكل الأولية.

"أعتقد أنها مفيدة لنا في الواقع"، قال فالتيري بوتاس.

وأضاف: "لدينا وقت أكثر لترتيب الأمور لأننا لا نزال نواجه مشاكل، ولم نحظَ بعد بأسبوع خالٍ من الأعطال وكذلك وقت أكثر لاكتساب أداء إضافي".

واختتم: "يعمل الجميع بأقصى طاقته منذ أشهر، لذا ربما يكون من الجيد لبعض الأشخاص الحصول على قسط من الراحة أيضاً".