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فاولز يكشف موعد وصول سيارة ويليامز لكامل إمكانياتها

يعتقد جايمس فاولز مدير فريق ويليامز أن الفريق سيتمكن من إطلاق الإمكانيات الكاملة لسيارة "إف دبليو48" بحلول موعد جائزة أذربيجان الكبرى تقريبًا، مع استمرار برنامج التطوير وخفض الوزن خلال الموسم.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
جايمس فاولز، ويليامز

جايمس فاولز، ويليامز

الصورة من قبل: أليستير ستالي

يعتقد جايمس فاولز مدير فريق ويليامز أن السرعة الحقيقية لسيارة "إف دبليو48" ستظهر أخيرًا مع اقتراب جائزة أذربيجان الكبرى، في الوقت الذي يواصل فيه فريق غروف برنامج التطوير وخفض الوزن خلال الموسم.

وبعد بداية صعبة للموسم الحالي، شهدت ويليامز تحسنًا ملحوظًا في الأداء. وبعد سلسلة من السباقات التي نجح خلالها الفريق في حصد النقاط، اعترف فاولز بأن النسخة الحالية من الهيكل لا تزال تعاني من زيادة في الوزن. لكنه شدد على أن خطة التطوير الواضحة ستساهم تدريجيًا في معالجة هذه المشاكل.

حيث قال في برنامج "ذا فاولز فيرديكت": "لدينا المزيد من التحديثات القادمة إلى برشلونة هذا الأسبوع. وبعد ذلك ستكون هناك خطوات أكبر ستظهر في عدد من السباقات حتى ما بعد العطلة الصيفية".

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وأضاف: "أين موقع السيارة اليوم؟ ما زلنا نعاني من زيادة الوزن، لكنها أقل بكثير مما كانت عليه في بداية الموسم، ومع ذلك لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب".

وتابع: "سنصل إلى الحد الأدنى للوزن المسموح به، لكن ذلك سيحدث في مرحلة لاحقة من الموسم. والأمر مؤلم لأننا ننظر دائمًا إلى مقدار الوزن الزائد، ثم نحسب تأثير إزالته على أزمنة اللفات، وعندها نرى أننا كنا سنحتل مراكز أفضل بكثير مما نحن عليه اليوم".

وأكمل: "لكن هذا أمر علينا إصلاحه ومعالجته بسرعة. إنه واقعنا الحالي. والجانب الإيجابي أننا سنتمكن من إزالة هذا الوزن من السيارة. وعندما يحدث ذلك، سنحصل على ما أسميه أداءً مجانيًا نتيجة لذلك".

واختتم: "أما فيما يتعلق بمسار تطور السيارة، فكما قلت، ستكون هناك خطوات جيدة حتى العطلة الصيفية وما بعدها. وأعتقد أنه مع تجاوز العطلة الصيفية والاقتراب من موعد باكو، سنرى الإمكانيات الكاملة لهذه السيارة، وسنعرف حينها موقعنا مقارنة ببقية الفرق. لكنني أتوقع أن نواصل التقدم في الترتيب".

وتحتل ويليامز حاليًا المركز الثامن في بطولة الصانعين برصيد 11 نقطة.

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