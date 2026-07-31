فاولز يكشف كيف "غيّر" مايكل شوماخر قواعد اللعبة في الفورمولا 1
أكد جيمس فاولز مدير فريق ويليامز في الفورمولا 1 أن بطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر "غيّر قواعد اللعبة" فيما يتعلق بتطوير السيارات، موضحاً أن الأسطورة الألمانية كان له تأثير كبير على أسلوبه القيادي.
مايكل شوماخر، الفائز بالسباق، يرتدي شارة سوداء على ذراعه كعلامة احترام لوالدته التي توفيت في وقت سابق من نفس اليوم
الصورة من قبل: صور ساتون
خلال تسجيل مباشر لبودكاست "آب تو سبيد" إلى جانب بطل العالم لعام 1996 دامون هيل، الذي يشغل حالياً منصب سفير لفريق ويليامز، تحدث فاولز عن الشخصيات التي كان لها أكبر الأثر في تشكيل نهجه في إدارة الفرق.
وبالإضافة إلى شوماخر، أوضح البريطاني أنه استلهم الكثير من زملائه السابقين، وهم روس براون، وديفيد ريتشاردز، وتوتو وولف، ولويس هاميلتون.
وقال: "بالنسبة لي شخصياً، حظيت بفرصة العمل مع ديفيد ريتشاردز. وكان روس براون أيضاً جزءاً من رحلتي، وكذلك توتو. ودايمون تحدث أيضاً عن مايكل، وقد حظيت أنا أيضاً بفرصة العمل معه."
وأضاف: "في الواقع استلهمت منه الكثير في الوقت نفسه. كان شخصاً مختلفاً تماماً داخل السيارة."
وأكمل: "للأسف، ما زلت أتذكر موسمي 1996 و1997، لكن خارج السيارة غيّر قواعد اللعبة."
وأوضح: "كل ما كان يفعله يومياً كان يتمحور حول سؤال واحد: كيف نصبح أفضل؟ كيف نستخدم الفيديو والهندسة والبيانات؟ ولماذا لا ندرس هذا؟ ولماذا لا نطوّر ذلك في الخلفية؟"
وأضاف: "كان، في جوانب كثيرة، صاحب فكرة 'لنواصل التطوير والتغيير باستمرار'. لذلك استلهمت منه الكثير، والأمر نفسه ينطبق على لويس. فقد كانت لديه صفات مختلفة، لكنك تلتقط شيئاً من كل شخص كان مصدر إلهام في حياتك."
ودخل فاولز عالم الفورمولا 1 لأول مرة عام 2001 مهندساً في فريق بريتيش أميركان ريسينغ، واستمر مع الفريق خلال تحولاته إلى هوندا ريسينغ، ثم براون جي بي، وأخيراً مرسيدس.
وفي عام 2014، تمت ترقيته إلى منصب مدير استراتيجية رياضة المحركات في مرسيدس، قبل أن يتولى منصب مدير فريق ويليامز مع بداية عام 2023.
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