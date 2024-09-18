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فاولز يكشف عن اللحظة التي تجاوز فيها كولابينتو توقعاته في باكو

تحدث جايمس فاولز مدير فريق ويليامز لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عن المرة الأولى التي تفاجأ فيها بأداء فرانكو كولابينتو واللحظة التي تجاوز فيها توقعاته في جولة باكو نهاية الأسبوع الماضي.

فرانكو كولابينتو، ويليامز

فرانكو كولابينتو، ويليامز

الصورة من قبل: ويليامز

حصل فرانكو كولابينتو على فرصة القيادة لصالح ويليامز لما تبقى من هذا الموسم، حيث تشبّث بهذه الفرصة وأحسن استغلالها عبر تقديم جولة أولى قوية في إيطاليا، ومن ثم حسّن من مستواه ليتألق نهاية الأسبوع الماضي في أذربيجان حيث عبر إلى القسم الثالث للتصفيات وحلّ ثامنًا في السباق.

وقد جذبت تأديات صاحب الـ 21 عامًا انتباه بادوك الفورمولا 1، ما دفع فاولز إلى القول بأنه كان يأمُل "بأن يرى العالم ما كنا نراه ولماذا يستحق كولابينتو فرصة على هذا المقعد".

وعند سؤاله عما إذا كان أداء كولابينتو منذ أن حل مكان لوغان سارجينت قد تجاوز توقعاته الشخصية، قال فاولز: "بالتوجه إلى مونزا، كان الأداء وفق ما توقعته، ضمن ذات النطاق. لم يكن أفضل بكثير أو أسوأ بكثير".

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وأضاف: "ولكن هنا (في باكو)، ما توقعته عو إحراز التقدم، لأنه ينبغي أن يحقق ذلك ضمن مشاركته الثانية على السيارة، ولكن ربما خطوة تراجع كذلك لأننا على حلبة شوارع حيث لم يعد بوسعه إيجاد حدود السيارة".

وتابع: "لكن حقيقة أنه تمكن من إحراز تقدم أكبر هنا، هذا ما أثار إعجابي. علاوة على تصرفه كذلك بعد الحادثة التي فضلت بالفعل أن يواجهها الآن عوضًا عن وقت لاحق في الموسم، ولا سيما في سنغافورة".

وأكمل: "لكن أن يعود إلى السيارة في التجارب الحرة الثانية ومن ثم يقوم بلفات كانت من جديد قريبة للغاية من أزمنة أليكس، ولكن مع تحسّن كذلك في الكبح، لهي إشارة جيدة للغاية على أن ذلك سائق قادر على إعادة ترتيب ذهنه والعودة إلى وضع قوي".

واختتم: "ومن ثم أن يضع نفسه في ذهنية  وثبات خلال التصفيات – وتحديدًا تلك اللفة في القسم الثاني – ليس فقط ليعبر هكذا إلى القسم التالي، بل وكأنه يقول لنفسه: أنا فرانكو كولابينتو وأنا بالتأكيد عابر إلى القسم الثالث. تلك اللحظة التي تجاوز فيها توقعاتي".

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