تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فاولز يعترف بخيبة أمل تحديثات ويليامز في جائزة بريطانيا الكبرى

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فاولز يعترف بخيبة أمل تحديثات ويليامز في جائزة بريطانيا الكبرى

مكلارين تنتقل إلى أحدث محركات مرسيدس في جائزة بلجيكا الكبرى

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مكلارين تنتقل إلى أحدث محركات مرسيدس في جائزة بلجيكا الكبرى

الإشادات تنهال على بيرمان: "سائق من الطراز الرفيع" بعد قيادة سيارة أيرتون سينا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
الإشادات تنهال على بيرمان: "سائق من الطراز الرفيع" بعد قيادة سيارة أيرتون سينا

رأي: هل من الضروري أن تصبح الفورمولا 1 أكثر صخباً في 2031؟ 

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
رأي: هل من الضروري أن تصبح الفورمولا 1 أكثر صخباً في 2031؟ 

حصري: بيريللي تكشف أسرار إدارة إطارات الفورمولا 1: تصميم العجلات، أساليب القيادة وتحديات قوانين 2027

فورمولا 1
حصري: بيريللي تكشف أسرار إدارة إطارات الفورمولا 1: تصميم العجلات، أساليب القيادة وتحديات قوانين 2027

بالمر يقارن صراع أنتونيللي وراسل بما حدث في موسم 2025

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
بالمر يقارن صراع أنتونيللي وراسل بما حدث في موسم 2025

شتاينر يدعو مكلارين للتصرف "بنضج" و"صنع محركها الخاص"

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
شتاينر يدعو مكلارين للتصرف "بنضج" و"صنع محركها الخاص"

بياستري: سيلفرستون كشفت جميع نقاط ضعفنا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
بياستري: سيلفرستون كشفت جميع نقاط ضعفنا
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

فاولز يعترف بخيبة أمل تحديثات ويليامز في جائزة بريطانيا الكبرى

اعترف جيمس فاولز مدير فريق ويليامز بأن التحديثات التي أدخلها الفريق على سيارته خلال جائزة بريطانيا الكبرى لم تحقق مستوى الأداء الذي كان يأمله، مشيرًا إلى أن عطلة نهاية الأسبوع في سيلفرستون كشفت عن عدد من المشكلات الجديدة التي يتعين على الفريق فهمها.

منشور:
كارلوس ساينز، ويليامز

كارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: سام باجنال

قدّم فاولز تقييمًا لمسار تطوير الفريق عقب سباق موطنه الصعب، خلال أحدث حلقات برنامج "ذا فاولز فيرديكت". ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق المصنع لتجهيز القطع الجديدة، فإن النتائج على الحلبة لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات.

وقال البريطاني، محافظًا على نظرته الإيجابية: "عملنا بجد ليلًا ونهارًا من أجل جلب المزيد من الأداء إلى السيارة في سيلفرستون. أعتقد أن التحديثات ساعدت جزئيًا، لكنها لم تحقق إطلاقًا المستوى الذي كنا نحتاج إليه، أو حتى المستوى الذي كان ينبغي أن تحققه".

وأضاف: "بالنسبة لي، فإن ذلك لا يخلق سوى مزيد من الرغبة والإصرار على التعمق في الأمر، لأنني أعتقد أن هناك الكثير من الأداء الذي لا يزال بإمكاننا استخراجه نتيجة لذلك".

وأكمل: "في الوقت الحالي، ينصب العمل خلال الأيام السبعة إلى الأربعة عشر المقبلة على التعمق في كل ما فهمناه وتوصلنا إليه، وإجراء التغييرات اللازمة استعدادًا للجائزة الكبرى المقبلة".

وأشار فاولز إلى أن سباق سيلفرستون كشف أيضًا عن العديد من النقاط التي لا تزال غير مفهومة بالنسبة للفريق.

وقال: "نقوم بحصر كل ما نعرفه استنادًا إلى البيانات والحقائق، لكننا في المقابل نضع قائمة بالأمور المجهولة، وكان عددها بعد سيلفرستون أكبر قليلًا مما كان عليه في السابق".

ويعيش فريق ويليامز بداية صعبة لموسم 2026، بعدما غاب عن التجارب الخاصة التي أُقيمت في برشلونة نهاية يناير، ثم وصل إلى اختبارات ما قبل الموسم في البحرين وهو يعاني من سيارة يزيد وزنها عن الحد المستهدف.

ويحتل الفريق، بقيادة فاولز، المركز الثامن في بطولة الصانعين برصيد 11 نقطة بعد الجولات التسع الأولى من الموسم. ويشغل كارلوس ساينز وأليكس ألبون المركزين الخامس عشر والسادس عشر في بطولة السائقين برصيد ست وست نقاط وخمس نقاط على التوالي.

وستنطلق منافسات جائزة بلجيكا الكبرى، المقررة بين 17 و19 يوليو، لتبدأ الثنائية الأخيرة من السباقات قبل العطلة الصيفية، على أن تليها جائزة المجر الكبرى بين 24 و26 يوليو.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مكلارين تنتقل إلى أحدث محركات مرسيدس في جائزة بلجيكا الكبرى

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

فاولز يعترف بخيبة أمل تحديثات ويليامز في جائزة بريطانيا الكبرى

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فاولز يعترف بخيبة أمل تحديثات ويليامز في جائزة بريطانيا الكبرى

مكلارين تنتقل إلى أحدث محركات مرسيدس في جائزة بلجيكا الكبرى

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مكلارين تنتقل إلى أحدث محركات مرسيدس في جائزة بلجيكا الكبرى

الإشادات تنهال على بيرمان: "سائق من الطراز الرفيع" بعد قيادة سيارة أيرتون سينا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
الإشادات تنهال على بيرمان: "سائق من الطراز الرفيع" بعد قيادة سيارة أيرتون سينا

رأي: هل من الضروري أن تصبح الفورمولا 1 أكثر صخباً في 2031؟ 

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
رأي: هل من الضروري أن تصبح الفورمولا 1 أكثر صخباً في 2031؟ 

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد