فاولز يعترف بخيبة أمل تحديثات ويليامز في جائزة بريطانيا الكبرى

قدّم فاولز تقييمًا لمسار تطوير الفريق عقب سباق موطنه الصعب، خلال أحدث حلقات برنامج "ذا فاولز فيرديكت". ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق المصنع لتجهيز القطع الجديدة، فإن النتائج على الحلبة لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات.

وقال البريطاني، محافظًا على نظرته الإيجابية: "عملنا بجد ليلًا ونهارًا من أجل جلب المزيد من الأداء إلى السيارة في سيلفرستون. أعتقد أن التحديثات ساعدت جزئيًا، لكنها لم تحقق إطلاقًا المستوى الذي كنا نحتاج إليه، أو حتى المستوى الذي كان ينبغي أن تحققه".

وأضاف: "بالنسبة لي، فإن ذلك لا يخلق سوى مزيد من الرغبة والإصرار على التعمق في الأمر، لأنني أعتقد أن هناك الكثير من الأداء الذي لا يزال بإمكاننا استخراجه نتيجة لذلك".

وأكمل: "في الوقت الحالي، ينصب العمل خلال الأيام السبعة إلى الأربعة عشر المقبلة على التعمق في كل ما فهمناه وتوصلنا إليه، وإجراء التغييرات اللازمة استعدادًا للجائزة الكبرى المقبلة".

وأشار فاولز إلى أن سباق سيلفرستون كشف أيضًا عن العديد من النقاط التي لا تزال غير مفهومة بالنسبة للفريق.

وقال: "نقوم بحصر كل ما نعرفه استنادًا إلى البيانات والحقائق، لكننا في المقابل نضع قائمة بالأمور المجهولة، وكان عددها بعد سيلفرستون أكبر قليلًا مما كان عليه في السابق".

ويعيش فريق ويليامز بداية صعبة لموسم 2026، بعدما غاب عن التجارب الخاصة التي أُقيمت في برشلونة نهاية يناير، ثم وصل إلى اختبارات ما قبل الموسم في البحرين وهو يعاني من سيارة يزيد وزنها عن الحد المستهدف.

ويحتل الفريق، بقيادة فاولز، المركز الثامن في بطولة الصانعين برصيد 11 نقطة بعد الجولات التسع الأولى من الموسم. ويشغل كارلوس ساينز وأليكس ألبون المركزين الخامس عشر والسادس عشر في بطولة السائقين برصيد ست وست نقاط وخمس نقاط على التوالي.

وستنطلق منافسات جائزة بلجيكا الكبرى، المقررة بين 17 و19 يوليو، لتبدأ الثنائية الأخيرة من السباقات قبل العطلة الصيفية، على أن تليها جائزة المجر الكبرى بين 24 و26 يوليو.