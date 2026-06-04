فاولز يعترف بأنّ استراتيجيّة ويليامز في كندا "لم تكن صحيحة أو مثاليّة"

اختار فريق ويليامز بدء السباق في مونتريال على الإطارات المتوسطة المخصصة للأجواء الممطرة، لكن مع اتضاح أن الأمطار المتوقعة لن تهطل، اضطر الفريق إلى التحرك سريعًا وتحويل سائقيه إلى الإطارات الجافة في وقت مبكر من السباق.

وتحدث فاولز عن سباق جائزة كندا الكبرى خلال حلقة من برنامج "ذا فاولز فيرديكت" عبر قناة الفريق الرسمية على يوتيوب، قائلًا: "مرة أخرى، كانت الوتيرة قوية. كان أليكس يقدم أداءً جيدًا للغاية إلى أن أُخرج من السباق للأسف بسبب بياستري، الذي جاء من مسافة بعيدة جدًا، وكانت الأضرار كبيرة مرة أخرى."

وأضاف: "كانت وتيرة سيارته جيدة، وهذا أحد أهم الجوانب بالنسبة لنا. فهذا يعني أننا طورنا السيارة، كما يعني أنه أحرز تقدمًا رغم عطلة نهاية الأسبوع الصعبة."

وتابع: "أما في حالة كارلوس، فقد كانت الظروف صعبة جدًا عندما كنا على شبكة الانطلاق الفعلية وهطلت الأمطار. وقام السائقان بلفات التوجه إلى الشبكة. وفي حالتيهما فقد انتقلنا إلى الإطارات الجافة مبكرًا، لكن كارلوس شعر بصعوبة كبيرة في إدخال الإطارات إلى نطاق الحرارة المناسب."

وأكمل: "ومع هطول الأمطار، ربما كانت هناك فرصة، انطلاقًا من المركز الخامس عشر على الشبكة، لتحقيق أكبر استفادة والتقدم في الترتيب. وربما كان من الممكن في تلك الظروف الرطبة للغاية كسب عشر ثوانٍ بسرعة كبيرة خلال اللفة الافتتاحية فقط."

وأضاف: "لكنّ الواقع كان أن الحلبة بدأت تجف أسرع مما توقعنا. لم تكن بيانات الرادار دقيقة بالكامل، وكان من الصعب معرفة ما إذا كانت هناك أمطار إضافية قادمة. لكن بمجرد توقف المطر، أدركنا أن الحلبة ستتحول بسرعة إلى ظروف مناسبة للإطارات الجافة."

وأردف: "حينها يكون أمامك خياران، إما أن تدخل مباشرة خلال إحدى لفات التشكيل، أو أن تبقى على الحلبة وتحاول الاستفادة قدر الإمكان من الأفضلية التي حصلت عليها نتيجة ذلك. القرارات التي اتخذناها لم تكن صحيحة أو مثالية على الإطلاق."

واستطرد: "لكن ما أسعدني هو أنه رغم كل ذلك، وعندما أجرينا توقّف كارلوس، قدم عملًا رائعًا للغاية في شق طريقه مجددًا عبر الترتيب، ثم استغل فرصة سيارة الأمان الافتراضية لاحقًا للانتقال إلى الإطارات المتوسطة حتى نهاية السباق، وتمكن من تسجيل نقاط ثمينة للفريق."

وبينما اضطر ألبون إلى الانسحاب بعد الاصطدام مع بياستري، حصد ساينز نقطتين بإنهائه السباق في المركز التاسع.