فاولز يعتذر من شوماخر بشأن تعليقاته الجارحة

اعتذر جايمس فاولز مدير فريق ويليامز من ميك شوماخر بعد التعليقات التي قال فيها أنّ الألماني "غير مميّز".

على خلفيّة اختيار ويليامز الاستعانة بناشئها فرانكو كولابينتو عوضًا عن شوماخر الأكثر خبرة كبديلٍ للوغان سارجنت، تحدّث فاولز إلى وسائل الإعلام أمسٍ الجمعة في مونزا لشرح أسباب ذلك الاختيار.

وضمن تعليقاته التي جذبت الكثير من الانتباه، قال فاولز أنّه شعر بأنّه من الأفضل ترقية ويليامز لأحد مواهبها الشابة وتشجيع الأكاديميّة عوضًا عن الاستعانة بشوماخر السائق الاحتياطي لمرسيدس، قائلًا أنّه شعر بأنّ شوماخر "ليس في مرتبة النجم الباهر".

وقال: "أعتقد بأنّ علينا أن نكون مباشرين حيال ذلك. ميك ليس مميّزًا، إنّه جيّد فحسب".

ودفعت ذلك بتوتو وولف مدير فريق مرسيدس للقول بأنّه كان على فاولز – مدير الاستراتيجيّة السابق في مرسيدس – الاحتفاظ بتلك التعليقات لنفسه.

وقال وولف لقناة سكاي: "أحيانًا يقول الأشياء بشكلٍ مباشرٍ أكثر من اللازم. كان ذلك تعليقًا كان ليكون أفضل من دونه".

لكن ضمن ردّه على الجدل، أوضح فاولز ما كان يعنيه، كاشفًا أنّه اعتذر من شوماخر بشكلٍ مباشر.

وقال: "عندما قرأت العناوين هذا الصباح، فقد تمّ استخدام كلمة مميّز في سياق ميك. وأودّ توضيح ما قصدته أوّلًا وبالأساس".

وأضاف: "لست هنا للتقليل من قيمة ميك. إنّه في فريقٍ بطلٍ للعالم (مرسيدس) واختاروه كسائقٍ احتياطي. وهناك أسباب جيّدة وراء ذلك. ذلك لأنّه مرشّحٌ قويٌ".

وأكمل: "وبالنسبة لكلمة مميّز؟ أستخدمها في سياق أبطالٍ للعالم عدّة مرّات مثل آيرتون سينا بالأساس، ولويس هاميلتون أيضًا. من الواضح أنّ ذلك أمرٌ جنوني لفعله، لأنّ تلك هي المقارنة".

وأردف: "اعتذرت من ميك كذلك. لم يطلب أيّ شيء، لكنّ ذلك مهمٌ بالنسبة لي، لأنّنا مقرّبان جدًا، وفُهمت تلك التعليقات على نحوٍ خاطئ".