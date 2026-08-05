تحدث مدير فريق ويليامز جايمس فاولز عن حادث الأعلام الزرقاء الذي جمع كارلوس ساينز وأوسكار بياستري خلال جائزة المجر الكبرى.

وفي حين تحمّل المسؤولية نيابة عن الفريق، أشار فاولز أيضًا إلى المشاكل التي واجهها نظام المراقبة الآلي لدى "فيا".

وخلال حديثه، شرح فاولز بالتفصيل التسلسل الفوضوي للأحداث الذي أدى إلى اصطدام ساينز ببياستري، مؤكدًا أن سائقه لم يرتكب أي مخالفة متعمدة.

وبدلًا من ذلك، أرجع فاولز الحادث إلى تعطل تقنية إدارة السباق وتأخر سائق أستون مارتن فرناندو ألونسو في الاستجابة.

حيث قال: "بودابست كانت أيضًا جولة محبطة للغاية. انتهى بنا المطاف بالطبع نتسابق في القسم الخلفي من الترتيب، لكننا تورطنا في حادث مع متصدر السباق، والمسؤولية تقع علينا في تلك اللحظة، وليس على كارلوس".

وتابع: "سأشرح المزيد من التفاصيل حول ذلك. هناك تسلسل كامل للأحداث. علينا التأكد من أنه عندما تتعطل أنظمة فيا، وهي ستتعطل من وقت إلى آخر، يكون لدينا نظام أفضل قليلًا للتعامل مع ذلك".

وبحسب فاولز، بدأ الارتباك مع تعطل نظام الأعلام الزرقاء الآلي المعتمد على نظام تحديد المواقع لدى "فيا". وفي الظروف المعتادة، يُصدر هذا النظام تحذيرًا للسائق عندما يصبح المتصدر خلفه بفارق 1.6 ثانية، قبل تفعيل حالة العلم الأزرق رسميًا عند وصول الفارق إلى 1.2 ثانية.

كارلوس ساينز، ويليامز الصورة من قبل: ليام فابري

وفي المجر، واجه النظام مشاكل كبيرة. واعتمد المراقبون في البداية على التلويح بالأعلام الزرقاء بالطريقة التقليدية، قبل الانتقال إلى لوحات الأضواء الزرقاء الوامضة، والتي لم تكن تحدد السائق المعني بضرورة إفساح الطريق.

"حدثت مشكلتان في بودابست. نظام الأعلام ببساطة لم يكن يعمل. وفي الواقع، في مرحلة ما، كنا نعتمد فقط على المراقبين الذين كانوا يبذلون قصارى جهدهم بالتلويح بالأعلام الزرقاء. وهذا أمر صعب للغاية بالنسبة إلى المراقب، لأنه لا يعرف متى ستمر السيارات ومتى عليه إظهار العلم" قال فاولز.

وأضاف: "الحل الذي تم التوصل إليه بعد ذلك كان محاولة استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة، لكن من دون تحديد السائق المعني. لذلك، إذا ركزنا تحديدًا على كارلوس وفرناندو، الذي كان السيارة الموجودة خلفه، وأوسكار، فقد ظهرت أمام فرناندو عدة أضواء زرقاء وامضة طوال الطريق، ومع ذلك بقي في موقعه أمام أوسكار، ويجب تنفيذ الأمر بالترتيب. لذلك كان ينبغي على فرناندو إفساح الطريق في وقت أبكر".

وأكمل: "ما حدث هو أنه لم يفعل ذلك، لكنه استغل فرصة للدخول إلى الجانب الداخلي من كارلوس في المنعطف الأول. وفي تلك المرحلة أصبح كارلوس هو السيارة الموجودة خلفه. وعندما يحدث ذلك، يكون أمامك عدد من نقاط المراقبة التي يتعين عليك خلالها إفساح الطريق. لكن أثناء التوجه نحو المنعطف الثاني، كان كارلوس قد عاد إلى الأمام. وبالتالي أصبحت السيارة الموجودة خلفه هي فرناندو مجددًا، مع ظهور لوحات الأضواء الزرقاء".

وأردف: "ومجددًا، عند دخول المنعطف التالي، دخل فرناندو إلى الجانب الداخلي من كارلوس، ما جعل كارلوس السيارة الموجودة خلفه. ويمكن رؤية ذلك في الفيديو. وعندما عاد كارلوس إلى المسار، دخل أوسكار إلى جانبه الداخلي. لذلك، ما جعل الوضع أكثر تعقيدًا هو أنه في غياب النظام الآلي، كانت السيارات تبقى في مواقعها ربما لفترة أطول مما كان ينبغي".

واستطرد: "ثانيًا، يجب أن تعرف بدقة أية سيارة هي الموجودة خلفك في اللحظة المناسبة. وما فعلناه بالفعل هو إبلاغ كارلوس عند المنعطف الأول بأن أوسكار قادم. ما كان ينبغي علينا فعله، لأننا في النهاية كنا نتنافس على مركز خارج النقاط، هو إبلاغ كارلوس بما كان يحدث عندما كان يسير إلى جانب فرناندو أثناء التوجه نحو المنعطف الثاني. وهذا ما أعنيه بمسؤوليتنا".

واختتم: "لكنني آمل أن يكون واضحًا من كل ذلك أن الأمر لم يكن محاولة لعرقلة أوسكار أو أي شيء من هذا القبيل. في الواقع، في هذه الحالة كانت هناك سيارة أخرى خلفه، وكان ينبغي عليها على الأرجح إفساح الطريق قبل أن نفعل نحن ذلك".

هذا وتلقى ساينز عقوبة خمس ثوانٍ بسبب الحادث، وأنهى السباق في المركز الـ 18، بينما انسحب بياستري لاحقًا بسبب مشكلة في علبة التروس.