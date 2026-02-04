فاولز يشرح المجازفة التي جعلت ويليامز تتغيب عن تجارب برشلونة

شرح مدير فريق ويليامز جايمس فاولز خلفيات غياب الفريق عن التجارب المغلقة في حلبة كاتالونيا ببرشلونة، معترفًا بأن ذلك كان نتيجة السعي وراء أقصى أداء ممكن ودفع حدود عمل المنظمة إلى أقصى مدى.

وفي حديثه قبل الكشف عن ألوان موسم 2026، ربط الاستراتيجي السابق في مرسيدس هذا التأخير بتأخر الفرق في إطلاق التصاميم الأساسية. ومع القوانين الجديدة لعام 2026 التي تفرض منحنى تطوير حادًا ومبكرًا، تصبح الرغبة قوية في تأجيل الالتزام بالهيكل والجناحين الأمامي والخلفي والأرضية والهيكل الخارجي إلى آخر لحظة ممكنة لاقتناص أية مكاسب إضافية.

فإذا التزمت مبكرًا جدًا، قد تصل إلى السباق الأول بتصميم قديم، لكن إذا تأخرت كثيرًا في الالتزام، فإنك تزيد من خطر أن تؤثر ذلك عليك. وهذا بالضبط ما حدث مع ويليامز.

"أوقفنا تطوير سيارة 2025 مبكرًا جدًا، لكن ما تريد التأكد من فعله أيضًا هو أنك تدفع قراراتك بشأن موعد إطلاق الهيكل والجناح الأمامي والجناح الخلفي والأرضية والهيكل الخارجي إلى أقصى وقت ممكن لالتقاط كل ما تحمله عملية التطوير من فوائد" قال فاولز.

وأضاف: "إذا انتهيت من السيارة، وإذا تعاملت معها بهذه الطريقة، وقلت: حسنًا، سننتج السيارة في أبريل من العام الماضي، فسنحصل بالطبع على سيارة، لكنها ستكون بطيئة جدًا مقارنة بإمكانياتها، وستكون متأخرًا في سباق التحديثات".

وتابع: "الأمر الثاني هو أننا علينا اختبار أنفسنا كمنظومة عمل. مستوى البطولات لا يعني فقط القدرة على تطوير السيارة من الناحية الانسيابية أو من حيث الديناميكيات، بل يعني أيضًا دفع حدود الزمن الذي تستغرقه لتحويل فكرة إلى سيارة حقيقية تعمل فعليًا، ولذلك علينا أن ندفع هذا الحد إلى الأمام باستمرار".

وأكمل: "كنا نختبر أنفسنا كمنظومة عمل. فبهذا الشكل تحافظ على مكاسب الأداء، وفي الوقت نفسه نبدأ بدفع أنفسنا أكثر فأكثر للاقتراب من مستوى البطولات".

لكن الفريق فشل في تحقيق هدفه بالحضور إلى برشلونة، وهو ما علق عليه فاولز قائلًا: "كنت أفضل كثيرًا أن نكون في برشلونة. سأسبق الجميع إلى هذا القول. كان هذا هو الهدف، وهذا ما كنا نعتزم القيام به، لكننا لم ننجح في تحقيقه".

ورغم أن فاولز يجادل بأن فريقه خفف من تأثير الغياب عن الاختبارات عبر أعمال تحضيرية بديلة، مثل أميال اختبارات التحقق الافتراضي، والعمل على جهاز المحاكاة من جانب كارلوس ساينز وأليكس ألبون، إضافة إلى البيانات الراجعة من مرسيدس، مزود وحدة الطاقة، التي سجلت أكثر من 500 لفة عبر سائقيها، فإنه يعترف بوجود جوانب لا يمكن تعويضها.

حيث قال: "نحن محظوظون لأن مرسيدس لديها عدد كافٍ من السيارات العاملة، ما يعني أن هناك قدرًا كبيرًا من المعلومات يعود إلينا حول كل من علبة التروس ووحدة الطاقة، وهو ما يمكّننا من التقدم عندما نصل إلى البحرين، ويجعلني أعتقد أنه مع ستة أيام من التجارب (في البحرين) لن نكون في موقع متأخر".