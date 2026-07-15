بعد جائزة بريطانيا الكبرى الصعبة، التي أثارت تساؤلات أكثر مما قدمته من إجابات بشأن حزمة التحديثات الجديدة، يجري فريق ويليامز مراجعة داخلية شاملة لفهم أسباب تراجع الأداء.

وخلال مراجعته لما بعد السباق في برنامج "ذا فاولز فيرديكت"، كشف فاولز عن النهج الذي يتبعه الفريق استعدادًا للتحديات الخاصة التي تفرضها حلبة سبا-فرانكورشان.

وقبل التوجه إلى غابات الأردين، شدد البريطاني على أهمية فهم أسباب الفجوة الحالية في الأداء.

وقال: "نقوم بحصر كل ما نعرفه استنادًا إلى البيانات والحقائق، لكننا في المقابل نضع قائمة بالأمور المجهولة، وكان عددها بعد سيلفرستون أكبر قليلًا مما كان عليه في السابق."

وأضاف: "بعد ذلك نستبعد كل العناصر التي نستطيع إيجاد إجابات لها أو الحصول على بيانات بشأنها، ونركز فقط على العناصر الأساسية، وهي التي ستقودنا نحو الاتجاه الصحيح".

وأكمل: "كل ذلك يؤثر بشكل مباشر على ما ستفعله مستقبلًا، ويؤثر مباشرة على كيفية تشكيل أو تعديل الأداء الذي ستجلبه إلى الحلبة في المستقبل. لكن إذا لم تفهم وضعك الحالي، فلن تتمكن من تطوير مستقبلك".

وبالنظر إلى الجولة العاشرة من الموسم، أشار فاولز إلى الطبيعة الفريدة لحلبة سبا-فرانكورشان.

وقال: "لدينا سباق بلجيكا المقبل، وهي بالنسبة إلى السائقين واحدة من حلباتهم المفضلة، إن لم تكن المفضلة لدى الكثير منهم".

وأضاف: "أستطيع أن أفهم السبب. لديك منعطف أو روج الشهير الذي يُجتاز الآن بكامل السرعة، بينما لم يكن كذلك في الماضي قبل أن تصبح السيارات أسرع مع مرور السنوات. كما توجد عدة أماكن مناسبة للتجاوز، والحلبة تمثل تحديًا حقيقيًا."

وأردف: "المقطعان الأول والثالث يعتمدان إلى حد كبير على السرعة القصوى على الخطوط المستقيمة، بينما يُعد المقطع الثاني جزءًا تقنيًا وصعبًا للغاية. لذلك فهي حلبة تتمتع بتوازن رائع بين قطاعاتها الثلاثة".

وأشار فاولز إلى أن الأحوال الجوية المتقلبة قد تضيف تحديًا آخر، لكنه أبدى ثقته بأن سباق بلجيكا سيمثل فرصة مناسبة لعودة ويليامز إلى المنافسة.

وقال: "يُمثّل الطقس عادةً تحديًا هناك. أعلم أننا نعيش حاليًا موجة حر، لكن قد لا يكون الوضع كذلك في بلجيكا. لذلك سنرى ما إذا كنا سنخوض أول سباق ماطر في موسم 2026."

واختتم: "مهما حدث، فأنا أستمتع دائمًا بالذهاب إلى هناك، لأنها حلبة تختلف عن معظم الحلبات الأخرى في روزنامة البطولة، كما أنها تمنحنا فرصة لإعادة ضبط أوضاعنا والعودة بقوة."