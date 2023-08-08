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فاولز: ويليامز ما زالت "على سرير العناية" لكن التعافي مستمر

ويليامز ما زالت "على سرير العناية" حتى يتم توظيف ما يكفي من الموظفين لملء الفراغ وبدء عملية التعافي، وفقاً لمدير الفريق جايمس فاولز.

أليكس ألبون، ويليامز

استلم فاولز دفة قيادة الفريق بدءاً من شهر فبراير/شباط كما تمكن من جلب بات فراي كبير القسم التقني من ألبين لينضم إلى فريق غروف بدءاً من أول نوفمبر/تشرين الثاني.

ورغم أن ضمّ شخصية مثل فراي يساعد في تغطية النقص في الكوادر عالية المستوى، لكن المدير التقني الذي سيقدم تقاريره إلى فراي سيكون على الأغلب الرجل الثاني ضمن فريق منافس يبحث عن دور قيادي.

وأوضح فاولز أنه وحتى يتم اكتمال موظفي القسم التقني، فإن الفريق مضطرّ لحلّ هذه المسألة قبل تركيزه على خطة التعافي ما يعني أن ويليامز "ما زالت على سرير العناية".

حيث قال: "نحن محظوظون بالفريق لدينا حالياً فهم يملؤون الفراغ الموجود. لكن من الواضح أننا ما زلنا على سرير العناية".

وأكمل: "نحاول العمل على عشرة أمور سوية. لست المهندس الأفضل في البادوك وهناك من أفضل مني بكثير".

وتابع: "أنا شخص ذو رؤية حول الموقع الذي نريده. والأشخاص لدينا متوافقون تماماً مع رؤيتي".

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بالمقابل، أوضح فاولز أنه يريد توظيف المزيد "كمساعدين يثق بهم" لنقل الأفكار ضمن التسلسل القيادي. وهذا ما يسهل توزيع الموارد والطاقات البشرية بالشكل الأمثل.

كما أشار إلى أنه وحين يمتلك المزيد من الحرية في الوقت، سيعمل على رؤيته للفريق خلال المواسم الخمسة المقبلة، بينما سيعمل فراي على جلب مفاهيم تصميمية جديدة لتقييمها.

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