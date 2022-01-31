فاولز مسؤول الاستراتيجيّة في مرسيدس سيُشارك في سلسلة لومان الآسيويّة

سيقود فاولز سيارة الفريق #59 ضمن السلسلة ذات الجولتين والأربعة سباقات والتي ستُقام ضمن عطلتَي نهاية أسبوع متتاليتين في دبي وأبوظبي في فبراير.

وقال المرآب 59 أنّ الجدول الشتويّ لسلسلة لومان الآسيويّة يمنح فاولز فرصة مثاليّة للاستمتاع بالتسابق خلف المقود قبل العودة إلى عمله اليومي مع فريق الجائزة الكبرى لمرسيدس.

ومن المنتظر أن تُقام التجارب الشتويّة الأولى لموسم 2022 من بطولة الفورمولا واحد بين 23 و25 فبراير في برشلونة، أي بعد أربعة أيّام من الجولة الختاميّة لسلسلة لومان الآسويّة في أبوظبي.

وسينضمّ مانويل مالدونادو بطل فئة "ال.ام.بي3" العام الماضي ونيكولاي كيايغارد إلى فاولز في المرآب 59 خلف مقود واحدة من سيارتَي مكلارين جديدتين لموسم 2022.

وتعود الحظيرة البريطانيّة إلى التزوّد بسيارات مكلارين هذا العام بعد أن أمضت الأعوام الثلاثة الماضية مستعينة بسيارة أستون مارتن.

وكان فاولز جزءًا من الفريق المتمركز في براكلي منذ بدء القرن الحالي، حيث انضمّ إلى ما كان يُعرف حينها بفريق "بار" قبل أن يُصبح الفريق المصنعيّ لهوندا في الفورمولا واحد.

وبقي المهندس البريطاني في صفوف الفريق عندما استحوذ عليه روس برون في 2009 وساعده على الفوز باللقب حينها.

كما أنّه لعب دورًا جوهريًا في نجاحات مرسيدس في الحقبة الهجينة، حيث أحرز الصانع الألماني ثمانية ألقابٍ للصانعين على التوالي، وفرّط في لقب السائقين لصالح ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بفارقٍ طفيف في 2021.