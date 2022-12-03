فاولز مدير الاستراتيجية لدى مرسيدس في الفورمولا واحد يستهدف مشاركته التالية كسائق سباقات

لكن بالنسبة لجايمس فالوز مدير الاستراتيجية لدى مرسيدس، فإن تركيزه الآن ينصب نحو العودة إلى إثارة السباقات بأسرع وقت ممكن. بيد أنه لن يكون جالسًا في خط الحظائر، وإنما على حلبة السباق داخل السيارة.

فبعد موسم أول مشجّع له في سلسلة لومان الآسيوية في وقت سابق من هذا العام، يتوق فاولز للعودة من جديد لموسم 2023، إلى جانب السعي للمشاركة في سباق الخليج 12 ساعة.

مع ذلك، ما يزال الكثير يعتمد على الحزمة المالية التي سيوفرها، لكنّه وبعد أن ذاق إثارة المنافسة على متن سيارات جي تي3، يفعل الآن كل ما بوسعه لبلوغ هدفه.

وبينما يُعرف فاولز لدى مشجعي الفورمولا واحد بالرجل الذي يتخذ القرارات الاستراتيجية لفريق مرسيدس من خط الحظائر مع لويس هاميلتون وجورج راسل، لكن مسيرته في السباقات ليست معروفة لدى الكثيرين.

وتعقيبًا على ذلك قال فاولز هذا الأسبوع بعد اختبار سيارة لامبورغيني جي تي3 على حلبة بول ريكار: "لم أحدث ضجة حول مشاركاتي كونني في الحقيقة لا أعلم إذا ما سأكون جيدًا بالقدر الكافي".

وأضاف: "سلسلة لومان الآسيوية هي في الواقع الأفضل بالنسبة لكل مصنع تقريبًا. ومن ثم هنالك أنا. لذلك لم أرغب بأن بالترويج لهذه الخطوة، حيث أنه من الممكن ببساطة أن تحرج نفسك. لكن يبدو بأن الوضع الآن وأقتبس من توتو (وولف): لم يكن سيئًا".

وتابع: "أنا سعيد بهذه الخطوة كونها تدفعك إلى جانب جديد تمامًا لم تطأه قدمك من قبل".

جايمس فاولز تصوير: جايمس فاولز