فاولز متفائل بمستقبل مرسيدس بعد انتهاء حقبة لويس هاميلتون
أعرب جايمس فاولز مدير فريق ويليامز في الفورمولا واحد، عن اعتقاده بأن فريقه السابق مرسيدس "سيعود أقوى" بعد خسارة خدمات نجمه بطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون، لصالح فريق فيراري.
تم الإعلان مؤخراً عن صفقة ضخمة هزت أرجاء عالم الفورمولا واحد، تمثلت بانتقال هاميلتون من فريقه الحالي مرسيدس إلى فيراري بدءاً من موسم 2025.
وسيصبح البريطاني تحت إدارة فريدريك فاسور، الذي كان مديره سابقاً في "جي بي 2".
لكن يرى فاولز أن رحيل هاميلتون الصادم ورغم أنه ضربة موجعة للسهام الفضية، لكن الفريق سيخرج منها أقوى من ذي قبل.
فقال على هامش حدث إطلاق سيارة ويليامز 2024: "أعتقد أنها خطوة جيدة للرياضة. وخطوة جيدة بالنسبة إلى لويس، لأنه سيتعلم منها وسيقوم بتحدي نفسه".
وأكمل: "لن تكون خطوة جيدة لـ مرسيدس على المدى القصير، لكن في الحقيقة، أعتقد أننا سنرى بأنهم سيكونون بحال جيدة تماماً مع تشكيلة مختلفة من السائقين".
وتابع: "لديهم خيارات قوية للانتقاء منها. سيعودون أقوى نتيجة لذلك. لذا في نهاية المطاف، إنها خطوة جيدة من جميع النواحي".
ورغم أن توقيت انتقال هامليتون كان مفاجئاً للغاية، لكن فاولز لم يتفاجأ بأن هاميلتون قرر الخروج من "منطقة راحته" مع مرسيدس، وتغيير بيئة عمله تماماً.
فقال: "تكلمت معه في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. لقد كان قراراً صعباً بالنسبة له. بادئ ذي بدء، لقد كانت مرسيدس بمثابة بيته وعائلته لسنوات عديدة".
وأكمل: "الأمر نفسه مع أي شخص منّا يقوم بتغيير مكان عمله والانتقال. لكنه يريد أن يثبت لنفسه وللعالم أنه قادر على الخوض في أصعب تحدٍ ممكن وتحقيق النجاح، وأنا أتفهم تماماً أسبابه".
من جهته، كشف أليكسندر ألبون سائق ويليامز أنه لم يكد يصدق الخبر في البداية، مشبهاً الخطوة بانتقال أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي من ناديه برشلونة إلى إنتر ميامي.
فقال: "يا لها من قصة! لم أتوقعها مطلقاً. لكنها خطوة جيدة له، أعتقد أنه يريد التغيير. التوقيت غريب بالتأكيد، ذلك يُظهر حجم لويس حقاً، رؤية أسهم فيراري تقفز بكل هذا القدر، وكل تلك الأخبار والنقاشات".
وأكمل: "بالتأكيد لم أكد أصدق ما جرى، كنت أفكر ’هل هذه قصة حقيقية؟’ فقد سمعت الكثير من الشائعات خلال الفترة الشتوية، ولا تعلم مقدار مصداقيتها".
وأضاف: "ذلك يذكرني بانتقال ميسي-ميامي. لقد ترك الكثير من الأسئلة في سوق السائقين وبدأه مبكراً".
مرسيدس لا تريد تشتيت تركيز الناشئ أنتونيللي باحتمال ضمه كبديل هاميلتون
مرسيدس لا تريد تشتيت تركيز الناشئ أنتونيللي باحتمال ضمه كبديل هاميلتون مرسيدس لا تريد تشتيت تركيز الناشئ أنتونيللي باحتمال ضمه كبديل هاميلتون
هاميلتون يكشف مجريات انتقاله إلى فيراري بعد "عدة أيام جنونية"
هاميلتون يكشف مجريات انتقاله إلى فيراري بعد "عدة أيام جنونية" هاميلتون يكشف مجريات انتقاله إلى فيراري بعد "عدة أيام جنونية"
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
سيارة ألبين 2024 "جديدة من الأمام حتى الخلف" بعد الاستفادة من دروس 2023
سيارة ألبين 2024 "جديدة من الأمام حتى الخلف" بعد الاستفادة من دروس 2023 سيارة ألبين 2024 "جديدة من الأمام حتى الخلف" بعد الاستفادة من دروس 2023
مباشر: تابعوا حدث إطلاق سيارة ألبين 2024
مباشر: تابعوا حدث إطلاق سيارة ألبين 2024 مباشر: تابعوا حدث إطلاق سيارة ألبين 2024
فاولز متفائل بمستقبل مرسيدس بعد انتهاء حقبة لويس هاميلتون
فاولز متفائل بمستقبل مرسيدس بعد انتهاء حقبة لويس هاميلتون فاولز متفائل بمستقبل مرسيدس بعد انتهاء حقبة لويس هاميلتون
ألبون يكشف شرطه للبقاء طويلاً مع ويليامز
ألبون يكشف شرطه للبقاء طويلاً مع ويليامز ألبون يكشف شرطه للبقاء طويلاً مع ويليامز
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.