فاولز متفائل بمستقبل مرسيدس بعد انتهاء حقبة لويس هاميلتون

تم الإعلان مؤخراً عن صفقة ضخمة هزت أرجاء عالم الفورمولا واحد، تمثلت بانتقال هاميلتون من فريقه الحالي مرسيدس إلى فيراري بدءاً من موسم 2025.

وسيصبح البريطاني تحت إدارة فريدريك فاسور، الذي كان مديره سابقاً في "جي بي 2".

لكن يرى فاولز أن رحيل هاميلتون الصادم ورغم أنه ضربة موجعة للسهام الفضية، لكن الفريق سيخرج منها أقوى من ذي قبل.

فقال على هامش حدث إطلاق سيارة ويليامز 2024: "أعتقد أنها خطوة جيدة للرياضة. وخطوة جيدة بالنسبة إلى لويس، لأنه سيتعلم منها وسيقوم بتحدي نفسه".

وأكمل: "لن تكون خطوة جيدة لـ مرسيدس على المدى القصير، لكن في الحقيقة، أعتقد أننا سنرى بأنهم سيكونون بحال جيدة تماماً مع تشكيلة مختلفة من السائقين".

وتابع: "لديهم خيارات قوية للانتقاء منها. سيعودون أقوى نتيجة لذلك. لذا في نهاية المطاف، إنها خطوة جيدة من جميع النواحي".

ورغم أن توقيت انتقال هامليتون كان مفاجئاً للغاية، لكن فاولز لم يتفاجأ بأن هاميلتون قرر الخروج من "منطقة راحته" مع مرسيدس، وتغيير بيئة عمله تماماً.

فقال: "تكلمت معه في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. لقد كان قراراً صعباً بالنسبة له. بادئ ذي بدء، لقد كانت مرسيدس بمثابة بيته وعائلته لسنوات عديدة".

وأكمل: "الأمر نفسه مع أي شخص منّا يقوم بتغيير مكان عمله والانتقال. لكنه يريد أن يثبت لنفسه وللعالم أنه قادر على الخوض في أصعب تحدٍ ممكن وتحقيق النجاح، وأنا أتفهم تماماً أسبابه".

من جهته، كشف أليكسندر ألبون سائق ويليامز أنه لم يكد يصدق الخبر في البداية، مشبهاً الخطوة بانتقال أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي من ناديه برشلونة إلى إنتر ميامي.

فقال: "يا لها من قصة! لم أتوقعها مطلقاً. لكنها خطوة جيدة له، أعتقد أنه يريد التغيير. التوقيت غريب بالتأكيد، ذلك يُظهر حجم لويس حقاً، رؤية أسهم فيراري تقفز بكل هذا القدر، وكل تلك الأخبار والنقاشات".

وأكمل: "بالتأكيد لم أكد أصدق ما جرى، كنت أفكر ’هل هذه قصة حقيقية؟’ فقد سمعت الكثير من الشائعات خلال الفترة الشتوية، ولا تعلم مقدار مصداقيتها".

وأضاف: "ذلك يذكرني بانتقال ميسي-ميامي. لقد ترك الكثير من الأسئلة في سوق السائقين وبدأه مبكراً".