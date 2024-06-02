فاولز: لن يتمكّن أيّ فريق من بلوغ الوزن الأدنى في 2026

ستُؤثّر القوانين الجديدة لموسم 2026 على وحدات الطاقة وتصميم الهيكل، حيث سيتمّ توفير الطاقة بنسبة 50/50 بين محرّك الاحتراق الداخلي والوحدة الهجينة، والتي لن تتضمّن حينها نظام "ام.جي.يو-اتش" المركّب في الشاحن التوربيني.

ومع ازدياد حجم الجانب الهجين، ستكون وحدات طاقة الجديدة أثقل في 2026، بالرغم من أنّه من المتوقّع أن يفقد الهيكل بعض الوزن كونه سيكون أقصر بـ 10 سم وأنحف من السيارات الحاليّة.

ومن المتوقّع أن يُساهم ذلك في خفض الوزن بين 40 و50 كلغ، ويعتقد فاولز بأنّ الفرق ستُعاني لبلوغ الوزن الأدنى، مثلما حدث مع معظم الفرق في بداية الحقبة الحالية في 2022.

وقال البريطاني في حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ ويليامز ستكون في موقعٍ جيّدٍ على صعيد الوزن بحلول 2026".

وأضاف: "لكن حتّى حينها، فإنّ القوانين مثيرة للاهتمام وهي صيغة تُفيد الوزن بطريقة منقطعة النظير، لأنّ الوزن منخفضٌ جدًا. لا أعتقد بأنّ أيّ أحدٍ بوسعه بلوغ ذلك".

وأردف: "لكن حتّى بعد ذلك، نحتاج للتأكّد من أنّ لدينا سيارة بوسعنا زيادة ارتكازيّتها بالنسق الصحيح، كي تكون في مستوى تنافسي. ذلك ما تريد فعله".

وإلى جانب مسألة الوزن، تطرّق فاولز إلى الحاجة لتحديث العمليّات الداخليّة والاستثمار في جانب المعدات، وهو ما سيُسهّل بناء السيارات المستقبليّة في معقل الفريق في غروف.

وقال: "لا يوجد جانب واحدٌ في هذه الشركة أعتبر نفسي سعيدًا بالمستوى الذي نحن فيه لنتمكّن من المنافسة على البطولة. لا جانب واحد".

وأكمل: "ذلك تصريحٌ جريء، لكنّه صادق في ذات الوقت".