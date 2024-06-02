فاولز: لن يتمكّن أيّ فريق من بلوغ الوزن الأدنى في 2026
ستُعاني فرق الفورمولا 1 لبلوغ مستوى الوزن الأدنى المتوقّع اعتماده في دورة القوانين التقنيّة الجديدة بدءًا من موسم 2026 وفق ما يعتقده جايمس فاولز مدير فريق ويليامز.
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
ستُؤثّر القوانين الجديدة لموسم 2026 على وحدات الطاقة وتصميم الهيكل، حيث سيتمّ توفير الطاقة بنسبة 50/50 بين محرّك الاحتراق الداخلي والوحدة الهجينة، والتي لن تتضمّن حينها نظام "ام.جي.يو-اتش" المركّب في الشاحن التوربيني.
ومع ازدياد حجم الجانب الهجين، ستكون وحدات طاقة الجديدة أثقل في 2026، بالرغم من أنّه من المتوقّع أن يفقد الهيكل بعض الوزن كونه سيكون أقصر بـ 10 سم وأنحف من السيارات الحاليّة.
ومن المتوقّع أن يُساهم ذلك في خفض الوزن بين 40 و50 كلغ، ويعتقد فاولز بأنّ الفرق ستُعاني لبلوغ الوزن الأدنى، مثلما حدث مع معظم الفرق في بداية الحقبة الحالية في 2022.
وقال البريطاني في حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ ويليامز ستكون في موقعٍ جيّدٍ على صعيد الوزن بحلول 2026".
وأضاف: "لكن حتّى حينها، فإنّ القوانين مثيرة للاهتمام وهي صيغة تُفيد الوزن بطريقة منقطعة النظير، لأنّ الوزن منخفضٌ جدًا. لا أعتقد بأنّ أيّ أحدٍ بوسعه بلوغ ذلك".
وأردف: "لكن حتّى بعد ذلك، نحتاج للتأكّد من أنّ لدينا سيارة بوسعنا زيادة ارتكازيّتها بالنسق الصحيح، كي تكون في مستوى تنافسي. ذلك ما تريد فعله".
وإلى جانب مسألة الوزن، تطرّق فاولز إلى الحاجة لتحديث العمليّات الداخليّة والاستثمار في جانب المعدات، وهو ما سيُسهّل بناء السيارات المستقبليّة في معقل الفريق في غروف.
وقال: "لا يوجد جانب واحدٌ في هذه الشركة أعتبر نفسي سعيدًا بالمستوى الذي نحن فيه لنتمكّن من المنافسة على البطولة. لا جانب واحد".
وأكمل: "ذلك تصريحٌ جريء، لكنّه صادق في ذات الوقت".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
فورمولا إي: "لولا كارز" تلتزم بالمشاركة في حقبة سيارات الجيل الرابع
درّاجة ياماها "الثقيلة للغاية" لا تزال تتسبّب في مشاكل في أذرع الدرّاجين
موتو جي بي: مارتن يوقّع مع أبريليا وسط اقتراب تأكيد ماركيز مع دوكاتي
حصري: ماركيز يحصل على المقعد المصنعي في دوكاتي 2025 ومارتن يُغادر صفوفها
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات