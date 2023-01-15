فاولز: لن أحوّل ويليامز إلى فريق "مرسيدس مصغّر"

أعلنت ويليامز يوم الجمعة الماضي عن أنّ فاولز سيُغادر دوره كمدير الاستراتيجيّة في مرسيدس ليُصبح مدير فريقها على إثر مغادرة يوست كابيتو الشهر الماضي.

وسينضمّ فاولز إلى ويليامز وهو يسعى لدفع الفريق إلى الأمام على إثر ضعف سيارة 2022 وتذيّلها الترتيب. وكان البريطاني لاعبًا أساسيًا في الإدارة العليا لفريق مرسيدس تحت قيادة توتو وولف، ولعب دورًا فعالًا في نجاحات الصانع الألماني في الحقبة الهجينة.

وتتزوّد ويليامز بالمحرّكات وعلب التروس من مرسيدس. كما منحت جورج راسل، ناشئ مرسيدس، بداية مسيرته في الفئة العليا في 2019 وساعدت في تطوّره على مدار ثلاثة أعوامٍ قبل انضمامه إلى مرسيدس.

لكنّ فاولز قال أنّ انتقاله لن يُمثّل تمديدًا للعلاقات بين الفريقين، حتّى في حال وجود حاجة للتركيز على جوانب مماثلة مثل ثقافة الفريق.

وقال حيال ذلك: "لن أعتبر ذلك فريق مرسيدس مصغّر. فريق ويليامز مستقلٌ جدًا وقد شكّل تاريخه الخاص وإرثه".

وأضاف: "عندما سألنا الإدارة العليا لفريق عن المكوّن الأكثر أهميّة، فقد كانت الإجابة على الدوام: الأشخاص والثقافة".

وأردف: "سنصل إلى هنا الآن، ولست متأكّدًا من موقعنا في الوقت الحاضر، لكنّ التأكّد من أنّ الجميع يُدرك كيفيّة عمل الجميع معًا في الوقت الحاضر".

وأكمل: "يتمحور كلّ شيء حول التمكين، والتعامل مع الزملاء باحترام، وأن نعمل معًا نحو هدفنا النهائي".

وقال فاولز أنّ نجاحه "سيكون معتمدًا على قيامه بعملٍ جيّدٍ في الفريق، ويجب أن يكون ذلك بشكلٍ مستقلٍ عن مرسيدس".