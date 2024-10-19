فاولز: كولابينتو يستحق مقعداً في الفورمولا 1 حتى لو خسرنا النقاط بسببه
يرى جايمس فاولز، مدير فريق ويليامز في الفورمولا 1، أن فرانكو كولابينتو يستحق مقعداً لموسم 2025، حتى لو كان ذلك يعني خسارة النقاط.
أثار كولابينتو الإعجاب منذ أن تمت ترقيته لقيادة السيارة بعد جائزة إيطاليا الكبرى، حيث انضم بديلاً عن لوغان سارجنت بعد سلسلة من الأداء السيئ والحوادث المكلفة للأمريكي.
ورغم التساؤلات التي أُثيرت حول قرار إعطاء فرصة المشاركة للأرجنتيني، القادم من الفورمولا 2، بدلاً من سائق أكثر خبرة مثل ميك شوماخر، إلا أن فاولز يشعر أن قراره كان مبرراً بعد مرور ثلاث سباقات فقط.
وخلال تلك السباقات، أثبت كولابينتو جدارته، حيث تعافى من تصفيات ضعيفة لينهي سباق مونزا في المركز 12، ثم تفوق على زميله أليكسندر ألبون في تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى وسجل أولى نقاطه عقب إنهاء السباق في المركز الثامن.
كما تألق في سنغافورة حيث نافس سيرجيو بيريز، قبل أن ينهي في المركز 11.
ومع ذلك، ورغم أدائه القوي، لكن ويليامز ستستعين بتشكيلة جديدة للموسم المقبل مكونة من ألبون وكارلوس ساينز، ما يعني عدم وجود مكان لـ كولابينتو في الفريق.
فرانكو كولابينتو، ويليامز
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وأكد فاولز على هامش جولة أوستن أن هناك احتمالاً كبيراً لأن يجد كولابينتو مقعداً مع فرق أخرى مثل ساوبر أو ريد بُل.
حيث قال: "من وجهة نظري، لقد كسب مكانه في الفورمولا 1 بعد بضعة سباقات فقط. لم يكتمل تطوره بعد، وسيصبح أسرع وأسرع، وأعتقد أن الفرق الأخرى تدرك ذلك. حتى لو أخذ نقاطاً منا، فإنه سائق محترف ويجب أن يكون في الفورمولا 1".
وكانت أول تجربة لـ كولابينتو في الفورمولا 1 عندما قاد سيارة ويليامز خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة بريطانيا الكبرى هذا العام، وأظهر مباشرة سرعة مثيرة للإعجاب.
حيث أضاف فاولز: "منذ أن وضعناه لأول مرة على متن السيارة في سيلفرستون، أدركنا مباشرة أنه سريع للغاية".
وأكمل: "لكن التحدي كان في كيفية ترجمة ذلك تحت ضغوط حقيقية".
واختتم: "في سنغافورة، التي تعتبر إحدى أصعب السباقات، قدم أداءً شبه مثالي من المرة الأولى".
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