فاولز: قيادة ويليامز إلى القمة ستكون "رحلة حياتي"
شارك مدير فريق ويليامز جايمس فاولز هدفه المتمثل في إعادة ويليامز إلى أيام مجدها في البطولات، وتحدث عن ثقته بسائقيه.
جايمس فاولز، ويليامز
الصورة من قبل: أليستير ستالي
انضم فاولز إلى الفريق في عام 2023، وبدأ عملية إعادة هيكلة جذرية من خلال تحديث البنية التحتية المتقادمة في ويليامز، حيث أدلى بتصريحات في البرنامج الرسمي الخاص بالفريق إلى جانب أليكس ألبون وكارلوس ساينز.
وردًا على سؤال حول كيفية بناء المرونة والقوة النفسية في فريق مرموق مثل ويليامز، قال فاولز: "لديك الكثير من التجارب الصعبة في الحياة".
وأكمل: "لكن إذا كانت لديك الذهنية الصحيحة، فستخرج من هذه الأوضاع شخصًا أقوى بكثير".
وأردف: "هناك نقطة أخرى، وهي أنني عنيد ومصمم إلى حد كبير؛ وسنصل بهذا الفريق بالتأكيد إلى المستوى الذي يحتاج إلى أن يكون عليه".
واسترسل: "سيكون هذا الهدف رحلة حياتي. أعلم أن ساينز وألبون يقاتلان أيضًا من أجل الهدف نفسه في هذا الفريق".
كارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: Eric Le Galliot
وأضاف: "الحقيقة الكامنة وراء هذا الصراع هي أنها تخلق رابطًا وقوة بيننا لا يمكن لأحد كسرهما".
وقد بدأت ويليامز موسم 2026 بشكل صعب، إذ غابت عن الاختبارات الخاصة في برشلونة، واضطرت إلى المشاركة في تجارب ما قبل الموسم في البحرين بسيارة ذات وزن زائد.
وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، مدد أليكس ألبون وكارلوس ساينز عقديهما مع الفريق قبل جائزة هولندا الكبرى.
وقع ألبون عقدًا لمدة عام واحد حتى نهاية عام 2027، بينما حصل ساينز على عقد جديد متعدد السنوات.
وأشاد فاولز بالتفاني الذي أظهره السائقان تجاه الفريق، وتابع قائلًا: "أشكركما معًا".
واختتم: "إنه لشرف عظيم لي أن تكونا إلى جانبي وأن تكونا جزءًا من ويليامز خلال العام المقبل، وآمل أن يكون ذلك لسنوات عديدة قادمة".
شارك أو احفظ هذه القصّة
وولف يرسل هدية طريفة إلى فاولز بعد منصة ساينز
فاولز يُكمل يومين من التجارب على متن مكلارين 720أس إيفو جي تي3 في إسبانيا
فاولز معارضًا نيوي بشأن سقف النفقات: "الأمر يتوقف على كيفية استخدامك لميزانيتك بفعالية"
لماذا قرر كارلوس ساينز تجديد التزامه بمشروع ويليامز لعدة مواسم إضافية
لماذا قرر ألبون البقاء مع ويليامز رغم الموسم "المحبط"
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
فيرستابن يواجه 100 سائق في "أكبر سباق كارتينغ في العالم"
من نام أفضل ليلة بعد سباق زاندفورت: ليام لاوسون
استئناف مكلارين بشأن موناكو يتعلق بـ"العدالة ونزاهة" الفورمولا 1
من نام أسوأ ليلة بعد سباق زاندفورت: أوسكار بياستري
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات