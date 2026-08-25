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فاولز: قيادة ويليامز إلى القمة ستكون "رحلة حياتي"

شارك مدير فريق ويليامز جايمس فاولز هدفه المتمثل في إعادة ويليامز إلى أيام مجدها في البطولات، وتحدث عن ثقته بسائقيه.

ليديا مي خلدون يونس
منشور:
جايمس فاولز، ويليامز

جايمس فاولز، ويليامز

الصورة من قبل: أليستير ستالي

انضم فاولز إلى الفريق في عام 2023، وبدأ عملية إعادة هيكلة جذرية من خلال تحديث البنية التحتية المتقادمة في ويليامز، حيث أدلى بتصريحات في البرنامج الرسمي الخاص بالفريق إلى جانب أليكس ألبون وكارلوس ساينز.

وردًا على سؤال حول كيفية بناء المرونة والقوة النفسية في فريق مرموق مثل ويليامز، قال فاولز: "لديك الكثير من التجارب الصعبة في الحياة".

وأكمل: "لكن إذا كانت لديك الذهنية الصحيحة، فستخرج من هذه الأوضاع شخصًا أقوى بكثير".

وأردف: "هناك نقطة أخرى، وهي أنني عنيد ومصمم إلى حد كبير؛ وسنصل بهذا الفريق بالتأكيد إلى المستوى الذي يحتاج إلى أن يكون عليه".

واسترسل: "سيكون هذا الهدف رحلة حياتي. أعلم أن ساينز وألبون يقاتلان أيضًا من أجل الهدف نفسه في هذا الفريق".

كارلوس ساينز، ويليامز

كارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: Eric Le Galliot

وأضاف: "الحقيقة الكامنة وراء هذا الصراع هي أنها تخلق رابطًا وقوة بيننا لا يمكن لأحد كسرهما".

وقد بدأت ويليامز موسم 2026 بشكل صعب، إذ غابت عن الاختبارات الخاصة في برشلونة، واضطرت إلى المشاركة في تجارب ما قبل الموسم في البحرين بسيارة ذات وزن زائد. 

وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، مدد أليكس ألبون وكارلوس ساينز عقديهما مع الفريق قبل جائزة هولندا الكبرى.

وقع ألبون عقدًا لمدة عام واحد حتى نهاية عام 2027، بينما حصل ساينز على عقد جديد متعدد السنوات.

وأشاد فاولز بالتفاني الذي أظهره السائقان تجاه الفريق، وتابع قائلًا: "أشكركما معًا". 

واختتم: "إنه لشرف عظيم لي أن تكونا إلى جانبي وأن تكونا جزءًا من ويليامز خلال العام المقبل، وآمل أن يكون ذلك لسنوات عديدة قادمة".

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