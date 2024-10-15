فاولز: فريق ويليامز "لم يكن جاهزاً" لشخص مثل نيوي

أعلن نيوي في سبتمبر أنه سينتقل إلى فريق أستون مارتن لموسم 2025.

وقبل هذا الإعلان، أثيرت الكثير من التكهنات حول الفريق الذي سينضم إليه عبقريّ التصميم الذي يعتبر أحد أهم المهندسين في تاريخ الفورمولا 1.

وضمن حديثه لمجلة "أوتو موتور أوند سبورت"، أوضح جايمس فاولز، مدير فريق ويليامز، سبب عدم ضغط الفريق بشكل كبير للتعاقد مع نيوي.

حيث قال: "المسألة لا علاقة لها بالمال".

وأضاف: "كان الأمر مجرد حرب مزايدات في النهاية، ولم نرغب بالانخراط فيها. ولكنني أريد أن أرى أشخاصاً في الفريق يؤمنون بنا".

وتابع: "فريق ويليامز ليس جاهزاً لشخص مثل آدريان".

وأكمل: "ما زال أمامنا الكثير من العمل لتوفير البيئة المناسبة لشخص من مستواه".

وختم بالقول: "قد يفشل الأمر في النهاية، لكنني لا أريد بناء بنية تحتية تعتمد على شخص واحد".