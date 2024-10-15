جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

فاولز: فريق ويليامز "لم يكن جاهزاً" لشخص مثل نيوي

قال جايمس فاولز أن فريق ويليامز ليس جاهزاً لشخص من مستوى آدريان نيوي.

تم التحديث:
جيمس فاولز، مدير فريق ويليامز

جيمس فاولز، مدير فريق ويليامز

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

أعلن نيوي في سبتمبر أنه سينتقل إلى فريق أستون مارتن لموسم 2025.

وقبل هذا الإعلان، أثيرت الكثير من التكهنات حول الفريق الذي سينضم إليه عبقريّ التصميم الذي يعتبر أحد أهم المهندسين في تاريخ الفورمولا 1.

وضمن حديثه لمجلة "أوتو موتور أوند سبورت"، أوضح جايمس فاولز، مدير فريق ويليامز، سبب عدم ضغط الفريق بشكل كبير للتعاقد مع نيوي.

حيث قال: "المسألة لا علاقة لها بالمال".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "كان الأمر مجرد حرب مزايدات في النهاية، ولم نرغب بالانخراط فيها. ولكنني أريد أن أرى أشخاصاً في الفريق يؤمنون بنا".

وتابع: "فريق ويليامز ليس جاهزاً لشخص مثل آدريان".

وأكمل: "ما زال أمامنا الكثير من العمل لتوفير البيئة المناسبة لشخص من مستواه".

وختم بالقول: "قد يفشل الأمر في النهاية، لكنني لا أريد بناء بنية تحتية تعتمد على شخص واحد".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هاميلتون يشبّه تذبذب أداء مرسيدس بـ "لعب الغولف"

أبرز التعليقات

ويليامز
المزيد من
ويليامز
بيريز يحذّر كولابينتو: العودة إلى الفورمولا 2 قد تعرّض مسيرتك للخطر

بيريز يحذّر كولابينتو: العودة إلى الفورمولا 2 قد تعرّض مسيرتك للخطر

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
بيريز يحذّر كولابينتو: العودة إلى الفورمولا 2 قد تعرّض مسيرتك للخطر
مقابلة: اللحظات المفصلية في موسم فاولز المتقلب كمدير لفريق ويليامز

مقابلة: اللحظات المفصلية في موسم فاولز المتقلب كمدير لفريق ويليامز

فورمولا 1
مقابلة: اللحظات المفصلية في موسم فاولز المتقلب كمدير لفريق ويليامز
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

فيراري: لوكلير سيُقدّم النتائج حالما يحصل على سيارة منافسة على اللقب

فيراري: لوكلير سيُقدّم النتائج حالما يحصل على سيارة منافسة على اللقب

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
فيراري: لوكلير سيُقدّم النتائج حالما يحصل على سيارة منافسة على اللقب
رأي: هل كان بياستري لينضم إلى مرسيدس في المستقبل لو بقي مع ألبين؟

رأي: هل كان بياستري لينضم إلى مرسيدس في المستقبل لو بقي مع ألبين؟

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
رأي: هل كان بياستري لينضم إلى مرسيدس في المستقبل لو بقي مع ألبين؟
ريد بُل: "لا ينبغي" أن يكون هناك فارق كبير بين سائقينا في 2025

ريد بُل: "لا ينبغي" أن يكون هناك فارق كبير بين سائقينا في 2025

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ريد بُل: "لا ينبغي" أن يكون هناك فارق كبير بين سائقينا في 2025
لماذا ستكون عطلة نهاية أسبوع أوستن جوهريّة في المعركة على الصفّة الأوّل

لماذا ستكون عطلة نهاية أسبوع أوستن جوهريّة في المعركة على الصفّة الأوّل

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
لماذا ستكون عطلة نهاية أسبوع أوستن جوهريّة في المعركة على الصفّة الأوّل

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط