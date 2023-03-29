فاولز: "شرارة المنافسة" عادت إلى ويليامز مجدداً

خاض فريق ويليامز مرحلة انتقالية بعد عدة مواسم من ضعف الأداء، وضمن جزء من تلك المرحلة، انضمّ فاولز كمدير للفريق خلفاً لـ يوست كابيتو.

فاولز الذي كان يترأس قسم الاستراتيجية لدى مرسيدس، يرى أن ويليامز تسير بالفعل على الطريق الصحيح.

فقد حلّت ويليامز بالمركز الأخير الموسم الماضي، وهو موسمها الرابع الذي تحتل فيه هذا الموقع خلال المواسم الستة المنصرمة، لكن بعد التعديلات الإدارية الأخيرة، يبدو أن عروق الفريق امتلأت بدماء جديدة.

حيث قال فاولز: "أفضل كلمة لوصف الوضع هي ’شرارة المنافسة’".

وأكمل: "من الرائع رؤيتها حقاً. نحن بالفعل نسير على طريق نرى بأنه يأخذنا إلى الأمام".

وتابع: "من الواضح أن الفريق خاض شتاء صعباً جداً ومواسم سابقة قاسية. لكنهم قادرون على رؤية الضوء في آخر النفق".

بالمقابل، أوضح فاولز أنه سيأخذ وقته لترتيب مراكز المسؤولية في الفريق وذلك بهدف تحديد البنية الأصلح للمضيّ قدماً.

"سيارة الفورمولا واحد تتألف من 15.000 مكوّن لا بدّ من بنائها وإنتاجها لتتناسب معاً في غضون عدة أسابيع فقط" قال فاولز.

وأكمل: "من أجل إتمام هذه المهمة، نحتاج إلى تخطيط كامل للمنظمة بأسرها وهذا ما نفعله".

وتابع: "خاصة بعد سقف النفقات، من الضروري توخّي الكفاءة، ما يعني توافر الموارد المالية لتطوير السيارة لاحقاً".