أكد جايمس فاولز، مدير فريق ويليامز، أن الفريق البريطاني في الفورمولا 1 سيكون قادرًا على الاحتفاظ بكل من أليكس ألبون وكارلوس ساينز للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنهما سيكونان صريحين إذا أرادا الرحيل.

حقق فريق غروف تقدمًا ملحوظًا بسيارته خلال الموسم الماضي وصعد إلى المركز الخامس في بطولة الصانعين، لكن موسم 2026 لم يحقق حتى الآن الطموحات المرجوة، إذ تعاني سيارة "اف.دبليو48" من زيادة الوزن ونقص الارتكازية.

وأوضح فاولز أن الفريق يعمل على معالجة هذه المشاكل، مع توقع ظهور مكاسب متعلقة بتخفيف الوزن خلال كل سباق من السباقات المقبلة حتى تصل السيارة إلى الحد الأدنى للوزن المسموح به. كما أظهرت النتائج التي حققها الفريق في ميامي ومونتريال وموناكو أن السيارة تمتلك إمكانيات واعدة.

ورغم أن النتائج الحالية قد تهز ثقة أي سائق، ومع وجود تكهنات تشير إلى أن ساينز قد يلعب دورًا في سوق انتقالات السائقين لعام 2027، يعتقد فاولز أن السائقين ملتزمان بالمشروع وأنهما "يريدان مستقبلهما" مع ويليامز.

حيث قال: "الأمر الرائع في كليهما أنهما يمتلكان القيم نفسها التي أمتلكها، وهي الصراحة والشفافية".

وأضاف: "لذلك نجري محادثات صادقة، بدءًا من أكتوبر من العام الماضي عندما بدأت ألاحظ بعض المشاكل، مرورًا بالفترة من يناير إلى مارس، ثم أوضح لهما ما الذي نفعله لإصلاح ذلك خلال هذا الموسم".

وتابع: "ما يعنيه ذلك بالنسبة لكارلوس وأليكس هو أنهما يريان أن ما تشاهدانه مني هو ما تحصلان عليه بالفعل. سأخبرهما بالأمور السيئة، لكنني سأخبرهما أيضًا بالأمور الجيدة. وهناك أمور جيدة ما زالت موجودة بالفعل. معدلات التطوير التي نحققها الآن، وما نقدمه إلى الحلبة، والسرعة التي نستطيع بها جلب هذه التحديثات".

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وأكمل: "وبسبب تشاركنا قيم الصراحة والشفافية، فهذا يعني أنه إذا كانا يفكران في أي خيار آخر، فسيأتيان إليّ ويتحدثان معي بشأنه. في الوقت الحالي، كارلوس وأليكس يريدان أن يكون مستقبلهما هنا. لقد قالا ذلك لي، كما قالاه علنًا لكم أيضًا".

هذا وأضاف فاولز أنه سيكون "من الحماقة" ألا يدرس سائقاه خياراتهما إذا سنحت فرصة مع أحد الفرق الكبرى، لكنه أوضح أن ويليامز تبذل كل ما بوسعها لإظهار تحسن ملموس في الأداء لكليهما.

كما أشار إلى أنه يريد أن يشعر السائقان بأن الفريق "فريقهما"، وهو أمر يختلف كثيرًا عن ويليامز في الماضي عندما كانت الأولوية للتطوير التقني الداخلي على حساب السائقين.

فقال: "ما زلنا في مرحلة من السوق حيث إن جميع السائقين، إذا ظهر مقعد شاغر في مرسيدس غدًا، فسيكون من الحماقة ألا يدرسوا خياراتهم. لكن ما يلتزمون به حاليًا هو ويليامز ومستقبلنا، لأنهم يحبون ما نقوم به من استثمار في مستقبلنا واتجاهنا".

وأردف: "لم نقدم لهما الخدمة التي يستحقانها على صعيد الأداء. لقد أخطأنا هذا الشتاء. مهمتي هي أن أوضح لهما كيف سنصحح ذلك وبسرعة، وأن أوفر لهما بيئة يمكنهما من خلالها العودة للمنافسة على منصات التتويج وأكثر في المستقبل، كما فعلنا العام الماضي. أنا لست قلقًا. وذلك لسببين. أولًا، لا يوجد حاليًا سوى فريق أو فريقين يمكن اعتبارهما فرقًا فائزة، وهذه الفرق تمتلك تشكيلاتها المستقرة ولا تسعى إلى تغييرها في أي وقت قريب".

واختتم: "لكن أيضًا، أليكس وكارلوس استثمرا بالفعل الكثير من وقتهما لجعل هذا الفريق بالشكل الذي يريدانه. إنه فريقهما، وهذا أمر لا يمكن الحصول عليه في أي مكان آخر على شبكة الانطلاق. وسأواصل العمل على جعله فريقهما بحيث يكونان من القادة داخله. وهذا أمر فريد للغاية".