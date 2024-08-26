فاولز خاض محادثات مع ريد بُل لضم لاوسون مكان سارجنت
ترغب ويليامز بضم ليام لاوسون إلى صفوفها مكان لوغان سارجينت لما تبقى من هذا الموسم.
ليام لاوسون، آر بي
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
فتحت ويليامز محادثات مع ريد بُل لضم سائقها الاحتياطي ليام لاوسون ليحل مكان لوغان سارجينت.
وفقًا لما أوردته ESPN فإن جايمس فاولز مدير فريق ويليامز قد تحدث بالفعل مع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل حول وضع لاوسون الحالي بعد تصفيات زاندفورت.
فيما أوضح هورنر نفسه عقب سباق جائزة هولندا الكبرى بأنه منفتح حيال فكرة أن يتسابق لاوسون لصالح ويليامز.
حيث قال: "المسألة تعتمد على الظروف وما إذا سيكون بمقدوره العودة لنا سريعًا إذا دعت الضرورة. ولكن في حال كانوا بحاجة لسائق للجولة المقبلة، فنحن منفتحون لذلك".
وأضاف: "لكن هذا سؤال يتعين على ويليامز الإجابة عليه".
هذا ومن غير الواضح بعد إذا ما ستتم بالفعل صفقة لضم لاوسون ليحل مكان سارجينت في مونزا.
في المقابل، فإن السباقات المتتابعة وخطر المنافسة على حلبات صعبة مثل باكو وسنغافورة ستجعل ريد بُل حريصة قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
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