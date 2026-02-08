تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 تجارب ما قبل الموسم في برشلونة

فاولز: تصميم نيوي لسيارة "إيه إم آر26" مثير جدًا للإعجاب

تحدث جايمس فاولز مدير فريق ويليامز عن تصميم سيارة أستون مارتن الجديدة وتحديدًا حل نظام التعليق الذي ابتكره أدريان نيوي لسيارة "إيه إم آر26".

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
إضافة كمصدر مفضل
أدريان نيوي، رئيس القسم التقني بفريق أستون مارتن

أدريان نيوي، رئيس القسم التقني بفريق أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك ماوجر

أثارت سيارة "إيه إم آر26" الجديدة، أول سيارة فورمولا 1 تحمل توقيع أدريان نيوي بعد انتقاله البارز من ريد بُل إلى أستون مارتن، ضجة كبيرة في بادوك الفورمولا 1 عندما ظهرت لأول مرة خلال تجارب برشلونة القصيرة الشهر الماضي.

وقد وصف جورج راسل سائق مرسيدس سيارة "إيه إم آر26" بأنها "ربما الأكثر لفتًا للانتباه من حيث التصميم" بين سيارات موسم الفورمولا 1 لموسم 2026.

فقال: "أعتقد أن الجميع كان ينظر إلى نظام التعليق الخلفي، يبدو مثيرًا للإعجاب بصريًا. لكن الأمر لا يتعلق بالمظهر، بل بمدى سرعتك على الحلبة".

هذا وانضم جايمس فاولز أيضًا إلى من سلطوا الضوء على نظام التعليق الخلفي لسيارة "إيه إم آر26"، واصفًا أول سيارة صممها نيوي لأستون مارتن بأنها "مبهرة" من الناحية الهندسية.

وعندما سُئل عن أكثر السيارات التي أثارت إعجابه في تجارب برشلونة، أشار فاولز إلى أستون مارتن، وموثوقية وحدة طاقة "ريد بُل-فورد"، وثبات سيارة "إس إف-26" من فيراري، والبنية "الصلبة والمتينة" لسيارة "دبليو17" من مرسيدس.

حيث قال: "أولًا، أُعجبت حقًا بريد بُل، وخاصة بوحدة الطاقة. بناء وحدة طاقة من الصفر وإنشاء حزمة قوية بهذا الشكل إنجاز مذهل. إنهم يستحقون التهنئة".

وأضاف: "ثانيًا، أريد التحدث عن ثبات فيراري. قد تكون سرعتهم المطلقة موضع تساؤل، لكن الثبات الذي أظهروه منذ اليوم الأول مثير للإعجاب حقًا".

وأكمل: "ومرسيدس، كما هو الحال دائمًا، لقد عملت هناك لفترة طويلة، وهم بارعون جدًا في قراءة تغييرات القوانين بشكل صحيح وصنع حزمة قوية ومتينة. القدرة على إجراء محاكاة السباق بعد يوم تقريبًا من الاختبارات أمر مثير جدًا للإعجاب".

واختتم: "أما أستون مارتن، فهذا أيضًا مثير للإعجاب حقًا. أدريان مصمم مبدع بشكل لا يُصدق. أدريان مثير للإعجاب للغاية، مبدع للغاية، متطرف للغاية. بصراحة، لا أود أن أكون المهندس الذي صمم تلك السيارة!".

شاهد المزيد