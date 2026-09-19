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فاولز: تحديثات ويليامز "لن تكون كافية" لإنهاء معاناة الفريق في 2026

قال جايمس فاولز مدير فريق ويليامز إن التحديثات المتبقية للفريق في 2026 لن تكون كافية للمنافسة باستمرار على النقاط.

منشور:
ألكسندر ألبون، ويليامز وكارلوس ساينز، ويليامز

ألكسندر ألبون، ويليامز وكارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

أقرّ مدير فريق ويليامز في الفورمولا 1 جايمس فاولز بأن التحديثات المتبقية للفريق في 2026 لن تكون كافية للمنافسة باستمرار على مراكز النقاط.

عانى فريق غروف منذ بداية موسم 2026. ووصل إلى اختبارات ما قبل الموسم في البحرين بسيارة تتجاوز الوزن المسموح، ولم يحصد سوى 11 نقطة في 14 جولة.

وخلال ظهوره في بودكاست "ذا فاست أند ذا كيوريوس"، أوضح فاولز أن الأخطاء التي ارتُكبت خلال المرحلة الأولى من تطوير السيارة ستعيق الفريق حتى نهاية الموسم.

حيث قال: "لقد كان عامًا صعبًا، وسيظل عامًا صعبًا حتى نهايته. لا توجد أي طريقة أخرى لوصف الأمر. الكثير من الأخطاء التي ارتكبناها خلال فترة الشتاء ستظل معنا حتى نهاية هذا العام. وما نحاول القيام به هو أن نعيد أنفسنا إلى المسار الصحيح بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى سيارة العام المقبل".

جيمس فاولز، مدير فريق ويليامز

جيمس فاولز، مدير فريق ويليامز

الصورة من قبل: صور غيتي

هذا وستقدم ويليامز تحديثات كبيرة في جائزة أذربيجان الكبرى، لكن فاولز كان صريحًا بشأن التأثير الفوري لهذه التحديثات على الحلبة.

فقال: "ستكون هناك خطوات صغيرة هذا العام، لكنها لن تكون كافية لوضعنا حتى عند الحد الأدنى مما أريده، وهو تسجيل النقاط خلال عطلة نهاية أسبوع".

وأضاف: "هذه ببساطة ليست حقيقة وضعنا اليوم. أما في العام المقبل، فهل أعتقد أننا سنتقدم على شبكة الانطلاق؟ نعم. من الصعب التراجع على شبكة الانطلاق. سنتقدم على الشبكة نتيجة لذلك، لكن الأمر سيظل معركة شاقة".

هذا وتحتل ويليامز حاليًا المركز التاسع في ترتيب الصانعين، ولا تتقدم سوى على أستون مارتن وكاديلاك. ومن المقرر إقامة جائزة أذربيجان الكبرى في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر على حلبة مدينة باكو.

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