فاولز: بعض التقنيات لدى ويليامز "متأخرة بـ 20 عاماً"

انتقل فاولز من عمله مع فريق مرسيدس، ليصبح مديراً لفريق ويليامز مع بداية الموسم.

ورغم كمية العمل الكبيرة التي تنتظره لإعادة تأهيل الفريق الذي يعاني منذ عدة سنوات، لكنه أشار بالفعل إلى عدة نواحٍ تحتاج لإعادة النظر بهدف تحسين موقع الفريق التنافسي.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الفارق بين العمل مع ويليامز وبين أحد فرق الصدارة مثل مرسيدس، أجاب فاولز: "كل شيء! هناك الكثير، لكن لدينا بعض العناصر بالفعل مماثلة لمستوى ما هو متواجد ضمن مرسيدس".

وأكمل: "هناك بعض التقنيات متأخرة بعشرين عاماً، وذلك منطقي لو نظرنا لتاريخ الفريق. كانت الاستثمارات معدومة تماماً طوال عشرين عاماً، قبل أن تعود مجدداً".

واستكمل: "نحن في وضع تتواجد ضمنه الكثير من المنشآت كما كانت عليه منذ 20 عاماً".

لكن وفقاً لـ فاولز، فإن الفريق ليس بحاجة لتطوير المنشآت وحسب، بل طاقم العمل كذلك، الذي يجب عليه السعي نحو معايير أعلى.

فقال: "الفكرة عما يعنيه النجاح مختلفة للغاية في عالم اليوم، وعليك السير دوماً للأمام".

وأكمل: "داخلياً، هناك الكثير من العمل الذي أواصل طلبه من الطاقم، أشبه بطلب جلب تطويرات 3 سنوات في ستة أشهر. نعم، هذا هو المعيار اليوم، وفي الحقيقة إنه أعلى من ذلك أيضاً".

واستكمل: "عليك إظهار الطريق السليم للفريق، وقيادتهم باتجاه يضمن أنك تدعمهم وتوفر لهم المعدات التي تسمح لهم بإتمام عملهم".

من جهة أخرى، اعترف دايف روبسون رئيس قسم الأداء لدى ويليامز أن الخبرة التي جلبها فاولز من مرسيدس، جعلت الفريق يدرك بأن "هناك الكثير للقيام به أكثر من المتوقع".

ويمتلك الفريق ما يعادل 36 مليون دولار مخصصة للإنفاق على مدار 4 سنوات، وذلك لا يكفي لتغطية تكاليف تطويرات كبيرة في المنشآت ما لم يتم استثناء مصاريف تحديث المنشآت من قانون سقف النفقات.

وهذه النقطة بالذات ما أشار إليها أوتمار زافناور مدير فريق ألبين، الذي حذّر من أن الفورمولا واحد ستعزز سيطرة الفرق الكبيرة التي تمتلك بالفعل منشآت حديثة لا تحتاج للتطوير والإنفاق، مقابل الفرق التي تحاول تطوير منشآتها لكنها تواجه الصعوبات بسبب قانون سقف النفقات.