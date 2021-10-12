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فان دير ميرفي يتّجه للتغيّب عن السباقات الأخيرة من موسم الفورمولا واحد

يتّجه ألان فان دير ميرفي سائق السيارة الطبيّة في الفورمولا واحد للتغيّب عن السباقات الأخيرة من هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد حتّى لو تعافى من إصابته الحاليّة بفيروس كورونا.

فان دير ميرفي يتّجه للتغيّب عن السباقات الأخيرة من موسم الفورمولا واحد

بعد إصابته بفيروس كورونا في مرحلة مبكّرة من الموسم الماضي، جاءت نتيجة تحليل فان دير ميرفي إيجابيّة مرّة أخرى قبل جائزة تركيا الكبرى وكذلك الحال بالنسبة لطبيب الفورمولا واحد إيان روبرتس، وبالتالي عدم قدرتهما على السفر إلى جولة تركيا.

وأكّد فان دير ميرفي نهاية الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعيّ عدم تلقيه للقاح فيروس كورونا لأسباب شخصيّة.

ويتطلّب الدخول إلى قطر والمملكة العربيّة السعوديّة إثبات تلقيح لدخول البلاد، ويُتوقّع أنّ ذلك سيكون ضروريًا كذلك لدخول المنطقة الحمراء/البادوك في أبوظبي.

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لذا يُعتبر فان دير ميرفي أحد موظّفي الفورمولا واحد غير الملقّحين الذين لن يكونوا قادرين على السفر إلى الأحداث الأخيرة من الموسم.

وشرح فان دير ميرفي الأسباب وراء خياره الشخصي، وأكّد توقّعه التغيّب عن بعض السباقات.

وكتب: "في سويسرا (أنا نصف سويسري) وبعض الدول الأخرى فإنّ الإصابة السابقة بالفيروس تُعتبر بمثابة تلقيح. أثق في تلك الدول، كما أحترم القوانين الأكثر صرامة في الدول الأخرى ولن أُسافر إلى هناك".

وأكّد مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّ قيود الدخول إلى بعض الدول ستمنع بعض موظّفي الفورمولا واحد من السفر لتلك الدول.

كما قال ماسي أنّ إصابة روبرتس كانت مستقلّة عن إصابة فان دير ميرفي قبل سباق إسطنبول، حيث تمّ تعويضهما بثنائيّ السيارة الطبيّة في الفورمولا إي الدكتور برونو فرانسيشيني والسائق برونو كوريا.

فضلًا عن ذلك فقد أكّد أنّ "فيا" متجهّزة على الدوام لتعويض أيّ موظّفين مصابين بنظرائهم من بطولات كبرى أخرى.

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