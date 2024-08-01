جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

فان دير غارد: قرار الإبقاء على بيريز "لا يناسب ريد بُل"

يرى غييدو فان دير غارد سائق السباقات السابق أن قرار الإبقاء على سيرجيو بيريز لا يناسب فريق ريد بُل، مرشحاً دانيال ريكاردو كبديل منطقي للمكسيكي.

خلدون يونس
خلدون يونس
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

تمتلك ريد بُل سمعة بقسوتها الشديدة تجاه سائقيها الذين لا يقدمون الأداء المطلوب، سواء فريق ريد بُل الرئيسي أو الرديف.

لكن العلامة النمساوية مؤخراً، قررت الإبقاء على سيرجيو بيريز كزميل لـ ماكس فيرستابن بعد العطلة الصيفية، رغم تدهور وتيرته مؤخراً. 

كما أن وتيرة المكسيكي الضعيفة أضرّت بالفريق ككلّ ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، حيث باتت تتقدم على مكلارين بـ 42 نقطة فقط.

وضمن كلامه في برنامج "" الإذاعي عبر الإنترنت، أكد سائق الفورمولا واحد السابق أنه "تفاجأ بشكل كبير" من هذا القرار، مؤكداً أنه "لا يناسب ريد بُل".

فقال: "من الصعب تصديق ما حصل حقاً".

وأكمل: "أعتقد أنه خيار لا يناسب ريد بُل. إذ لم تمنح ريد بُل سابقاً، فرصة لسائق لم يقدم وتيرة جيدة منذ وقت طويل".

ويرى فان دير غارد أن بقاء بيريز يعود إلى كريستيان هورنر مدير الفريق، الذي يمتلك سلطة أكبر من هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات.

حيث قال: "ذلك ربما ليس قرار ماركو، لكن هورنر يحمي بيريز باستمرار. هورنر يمتلك سلطة أكبر".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أوضح فان دير غارد أن ريكاردو خيار ملائم منطقي للفريق - كبديل عن بيريز - أكثر من ليام لاوسون السائق الاحتياطي.

فقال: "هناك منافسة حالياً ضمن بطولة المصنعين، ومثل هذا الوضع يتطلب سائقاً قوياً إلى جانب فيرستابن".

وأكمل: "بوسعك جلب سائق يافع مثل لاوسون، أو وضع سائق إلى جانب ماكس يعرف الفريق، زميل جيد لا يرتكب الأخطاء".

وتابع: "من الواضح أن بيريز يواجه وقتاً عصيباً من الناحية الذهنية. هناك الكثير من الضغوطات عليه وهو يرتكب الخطأ تلو الآخر".

واختتم: "سائق مثل ريكاردو يجلب للفريق ابتسامته الكبيرة وطاقته الواضحة، سيرفع حقاً من وضع الفريق".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن: لن نهيمن كما كان الحال سابقاً

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
فيرستابن: لن نهيمن كما كان الحال سابقاً

فيرستابن: لن نهيمن كما كان الحال سابقاً

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن: لن نهيمن كما كان الحال سابقاً
رالف شوماخر: ريد بُل غير قادرة على إيجاد بديل عن نيوي

رالف شوماخر: ريد بُل غير قادرة على إيجاد بديل عن نيوي

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
رالف شوماخر: ريد بُل غير قادرة على إيجاد بديل عن نيوي
فيرستابن: علينا التركيز في السيارة وليس تأدية بيريز

فيرستابن: علينا التركيز في السيارة وليس تأدية بيريز

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن: علينا التركيز في السيارة وليس تأدية بيريز
ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
تحليل: هل يجب على بيريز القلق من طرده كما فعلت ريد بُل مع غاسلي؟

تحليل: هل يجب على بيريز القلق من طرده كما فعلت ريد بُل مع غاسلي؟

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تحليل: هل يجب على بيريز القلق من طرده كما فعلت ريد بُل مع غاسلي؟
ماركو "لم يتمكن" من الضغط بما يكفي لطرد بيريز

ماركو "لم يتمكن" من الضغط بما يكفي لطرد بيريز

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ماركو "لم يتمكن" من الضغط بما يكفي لطرد بيريز
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل

آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل
الجائزة الكبرى التي أنقذت مقعد بيريز مع ريد بُل بعد تدخل مزعوم من ليبرتي ميديا

الجائزة الكبرى التي أنقذت مقعد بيريز مع ريد بُل بعد تدخل مزعوم من ليبرتي ميديا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
الجائزة الكبرى التي أنقذت مقعد بيريز مع ريد بُل بعد تدخل مزعوم من ليبرتي ميديا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

فيا تعتمد تغييرات على القوانين تسمح باختبار سيارات مهجّنة لموسم 2026

فيا تعتمد تغييرات على القوانين تسمح باختبار سيارات مهجّنة لموسم 2026

F1 فورمولا 1
فيا تعتمد تغييرات على القوانين تسمح باختبار سيارات مهجّنة لموسم 2026
آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل

آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل
دبليو آر سي تعلن عن روزنامة 2025 موسّعة مع راليات جديدة

دبليو آر سي تعلن عن روزنامة 2025 موسّعة مع راليات جديدة

WRC دبليو آر سي
دبليو آر سي تعلن عن روزنامة 2025 موسّعة مع راليات جديدة
ميلر: لم أتلقَ أي عرض من أي فريق لموسم 2025 في موتو جي بي

ميلر: لم أتلقَ أي عرض من أي فريق لموسم 2025 في موتو جي بي

MGP موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
ميلر: لم أتلقَ أي عرض من أي فريق لموسم 2025 في موتو جي بي

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط