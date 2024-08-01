فان دير غارد: قرار الإبقاء على بيريز "لا يناسب ريد بُل"

تمتلك ريد بُل سمعة بقسوتها الشديدة تجاه سائقيها الذين لا يقدمون الأداء المطلوب، سواء فريق ريد بُل الرئيسي أو الرديف.

لكن العلامة النمساوية مؤخراً، قررت الإبقاء على سيرجيو بيريز كزميل لـ ماكس فيرستابن بعد العطلة الصيفية، رغم تدهور وتيرته مؤخراً.

كما أن وتيرة المكسيكي الضعيفة أضرّت بالفريق ككلّ ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، حيث باتت تتقدم على مكلارين بـ 42 نقطة فقط.

وضمن كلامه في برنامج "" الإذاعي عبر الإنترنت، أكد سائق الفورمولا واحد السابق أنه "تفاجأ بشكل كبير" من هذا القرار، مؤكداً أنه "لا يناسب ريد بُل".

فقال: "من الصعب تصديق ما حصل حقاً".

وأكمل: "أعتقد أنه خيار لا يناسب ريد بُل. إذ لم تمنح ريد بُل سابقاً، فرصة لسائق لم يقدم وتيرة جيدة منذ وقت طويل".

ويرى فان دير غارد أن بقاء بيريز يعود إلى كريستيان هورنر مدير الفريق، الذي يمتلك سلطة أكبر من هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات.

حيث قال: "ذلك ربما ليس قرار ماركو، لكن هورنر يحمي بيريز باستمرار. هورنر يمتلك سلطة أكبر".

بالمقابل، أوضح فان دير غارد أن ريكاردو خيار ملائم منطقي للفريق - كبديل عن بيريز - أكثر من ليام لاوسون السائق الاحتياطي.

فقال: "هناك منافسة حالياً ضمن بطولة المصنعين، ومثل هذا الوضع يتطلب سائقاً قوياً إلى جانب فيرستابن".

وأكمل: "بوسعك جلب سائق يافع مثل لاوسون، أو وضع سائق إلى جانب ماكس يعرف الفريق، زميل جيد لا يرتكب الأخطاء".

وتابع: "من الواضح أن بيريز يواجه وقتاً عصيباً من الناحية الذهنية. هناك الكثير من الضغوطات عليه وهو يرتكب الخطأ تلو الآخر".

واختتم: "سائق مثل ريكاردو يجلب للفريق ابتسامته الكبيرة وطاقته الواضحة، سيرفع حقاً من وضع الفريق".