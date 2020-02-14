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فاندورن ينضم إلى فريق مرسيدس للفورمولا واحد بدور السائق الاحتياطي

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فاندورن ينضم إلى فريق مرسيدس للفورمولا واحد بدور السائق الاحتياطي
14-02-2020

تمّ تعيين ستوفيل فاندورن متصدر ترتيب بطولة الفورمولا إي، بدور السائق الاحتياطي الرسمي لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد لموسم 2020.

خرج فاندورن - الذي يقود لصالح العلامة الألمانية في الفورمولا إي - من الفورمولا واحد بعد خسارة مقعده مع مكلارين لصالح لاندو نوريس نهاية موسم 2018.

وبات البلجيكي ضمن هيكلية مرسيدس في الفورمولا واحد إلى جانب زميله السابق إستيبان غوتيريز، حيث أكد المصنع الألماني أن السائقين "سيتشاركان واجبات السائق الاحتياطي خلال جولات البطولة".

وكانت مرسيدس قد استعانت بخدمات إستيبان أوكون كسائق احتياط بدوام كامل العام الماضي، لكن الفرنسي وقع لاحقاً عقداً للمشاركة مع رينو في 2020.

وبعد المشاكل في المواعيد التي تسبب بها تفشي وباء فيروس "كورونا" وتأجيل جولة سانيا للفورمولا إي بسببه إضافة لجائزة الصين الكبرى في الفورمولا واحد، ما زال هناك تضارب لثلاثة مواعيد بالنسبة إلى فاندورن بين برنامجه في البطولة الكهربائية وبين واجباته كسائق احتياطي لدى مرسيدس.

حيث تتعارض مواعيد جولة روما في الفورمولا إي مع جائزة فيتنام الكبرى، كما أن جولة سيول في البطولة الكهربائية تقع ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة هولندا الكبرى. 

أما جولة جاكرتا في الفورمولا إي فتقع ضمن عطلة نهاية أسبوع جولة باكو للفورمولا واحد.

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