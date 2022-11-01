فاندورن ينضمّ إلى أستون مارتن كسائقٍ احتياطي في الفورمولا واحد

سيلعب البلجيكي، الذي قاد لصالح مكلارين بين 2016 و2018 ولعب مؤخّرًا دور السائق الاحتياطي لمرسيدس، دورًا معزّزًا في برنامج الفورمولا واحد إلى جانب التزاماته في الفورمولا إي لصالح دي.اس بنسكي.

وسيتشاركه مسؤولياته في أستون مارتن مع فيليبي دروغوفيتش بطل الفورمولا 2 الذي انضمّ مؤخّرًا إلى الفريق كسائقٍ احتياطي وسائق اختبارات.

وسيُجدّد بذلك البلجيكي علاقة عمله مع زميله السابق في مكلارين فرناندو ألونسو.

وبحديثه عن دوره الجديد، قال فاندورن: "إنّه لمن المثير لعب دور السائق الاحتياطي في الفورمولا واحد، وأنا سعيدٌ بالقيام بذلك مع أستون مارتن في الفورمولا واحد".

وأكمل: "تابعت باهتمام تطوّر الفريق وتوسيع عمليّاته، وأعلم مدى عزم الجميع على تحقيق تقدّم في كلّ الجوانب".

وأردف: "سأنضمّ إلى فرناندو، الذي أعرفه بالفعل من خلال مسيرتي التسابقيّة في الفورمولا واحد، ولانس لمساعدتهما على تطوير سيارة العام المقبل وتحسينها، وستكون تلك مهمّة رائعة".