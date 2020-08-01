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فاندورن وغوتيريز يتجهزان لإمكانية المشاركة مع مكلارين كسائقين احتياطيين

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فاندورن وغوتيريز يتجهزان لإمكانية المشاركة مع مكلارين كسائقين احتياطيين
01-08-2020

كشف أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن سائقين احتياطيين: ستوفيل فاندورن وإستيبان غوتيريز يتجهزان كلاهما لإمكانية التقدم للمشاركة في حال احتاج الفريق لسائق، لكن لا توجد خطط حالية للاستعانة بخدمات السائق السابق فرناندو ألونسو.

أعلنت مكلارين في وقت سابق من العام الجاري أنها باتت على تواصل مع سائق مرسيدس الاحتياطي كجزء من صفقة تزودها بالمحركات من العلامة الألمانية.

وتمتلك ريسينغ بوينت صفقة مماثلة، لكن وعندما احتاج الفريق إلى سائق كي يقود بديلاً عن سيرجيو بيريز - الذي ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" - فإنه اختار الاستعانة بخدمات نيكو هلكنبرغ.

ويلتزم فاندورن بالمشاركة في السباقات الختامية لموسم الفورمولا إي الحالي، بينما كان موسم 2016 آخر مشاركات غوتيريز في الفورمولا واحد.

لكن سيدل شدد على أن مكلارين لن تسير على طريق مماثل لما قامت به ريسينغ بوينت، ولن تستعين بخدمات ألونسو، مؤكداً أن كلا سائقي مرسيدس الاحتياطيين جاهزان للتقدم والمشاركة إن دعت الضرورة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "فرناندو ليس ضمن إطار النقاشات نظراً لأنه لدينا سائق لهذه المهمة. وأعتقد أن برنامجه في إندي كار قد انطلق بالفعل الآن".

وأكمل: "كذلك الأمر لدينا اتفاقية مع مرسيدس مماثلة لما كانت لدينا الموسم الماضي مع رينو، سنتمكن من الحصول على خدمات ستوفيل وإستيبان في حال دعت الضرورة".

وتابع: "من الواضح أننا مستعدون لوضع كهذا، لقد تكلمنا مع كلا السائقين وأجريا حصة محاكاة قصيرة للاستعداد، لأن أي شيء ممكن الحدوث وعلينا التصرف بسرعة".

واستكمل: "من الواضح أننا متعاطفون مع سيرجيو والمقربين منه وجميع من تأثروا بما حصل (إصابته بالفيروس). الأمر الأهم أنه بخير وأن صحته جيدة. نأمل ذلك".

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بالمقابل، أكد سيدل أن الفريق يعمل جاهداً لتفادي أية مشاكل لها علاقة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن عانى من هذه المشكلة خلال الجولة الافتتاحية للموسم - والتي ألغيت لاحقاً - في أستراليا.

فقال: "نحن نحاول تطبيق البروتوكولات على الجميع وليس فقط السائقين؛ تطبيق قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي بأكبر قدر ممكن من قبل الجميع، وعدم المخاطرة حتى بين الجولات المتتالية".

واستكمل: "لهذا السبب نعقد اجتماعات دورية مع كامل الفريق ومع سائقينا بهدف التأكد من تطبيق كل البروتوكولات بالشكل الصحيح وتفادي أية عدوى، لكننا نبقي كذلك على الأمور ضمن الحد المنطقي".

واختتم: "ليست هناك ضمانة كاملة مئة بالمئة. قد تحصل العدوى لأي منا خلال حياتنا اليومية، حتى وإن كنا حريصين بشكل كامل. لكن في نهاية المطاف أعتقد أن البروتوكولات الموضوعة صارمة وجيدة".

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