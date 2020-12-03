فاندورن: "من المؤلم" عدم اختياري للمشاركة مكان هاميلتون في البحرين

البلجيكي هو السائق الاحتياطي الرسمي لمرسيدس في الفورمولا واحد، حيث كان ليمثّل الخيار الواضح ليحل مكان هاميلتون الذي يتغيّب عم تلك الجولة إثر إصابته بفيروس كورونا.

لكنّ مرسيدس آثرت أن تسلك طريقًا مختلفًا عبر الوصول لاتفاق مع ويليامز ليحل سائقها جورج راسل مكان بطل العالم.

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والبريطاني الشاب عضو في برنامج الناشئين لدى مرسيدس، حيث شعر الفريق بأنّ خبرته الحالية في السباقات وفهمه لإطارات بيريللي من خلال مشاركته مع ويليامز يجعلانه رهانًا أفضل للمشاركة مكان هاميلتون.

كما أنّ فرصة المشاركة مع الفريق المصنعي ستمنحه المنصّة المثالية ليُظهر ما هو قادر على فعله خلف مقود سيارة صدارة.

ومع ترقية ويليامز سائقها الاحتياطي جاك أيتكن ليشارك مكان راسل، فإنّ ذلك يعني أنّ فاندورن سيجلس على الخطوط الجانبية من جديد.

وضمن منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، علّق فاندورن على ذلك الأمر قائلًا: "في البداية، أتمنى للويس هاميلتون الشفاء العاجل وآمل أن يعود إلى السيارة في أسرع وقت ممكن. فلا أحد في الحقيقة يحل مكانه".

وأضاف: "بالطبّع أشعر بخيبة أمل لعدم حصولي على فرصة القيادة لصالح مرسيدس نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعدما أمضيت الموسم أسافر إلى كل سباقات الفورمولا واحد وكرّست الكثير من الوقت، والتدريبات البدنية، والالتزام لهذا البرنامج .. إنّه أمر مؤلم".

وتابع: "على الجانب الآخر، أحترم اختيار الفريق لجورج راسل. فلطالما كان أحد أبرز السائقين ويستحق تمامًا تلك الفرصة".

واختتم: "أؤكّد لكم أنني سأواصل بذل كل ما لدي، وأشكركم شكرًا جزيلًا جميعًا على رسائلكم الداعمة".